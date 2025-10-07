Η COSMOTE TELEKOM φέρνει τη δύναμη του ΑΙ σε όλους

Εύκολη, ασφαλής και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP και στις ΑΙ συσκευές T Phone & T Tablet

Powered by Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως

Το T Phone 3 Pro έρχεται στην Ελλάδα στις 14 Οκτωβρίου

Τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει σε όλους η COSMOTE TELEKOM, με το Magenta AI, την πλατφόρμα μέσα από την οποία δίνει για πρώτη φορά εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων ΑΙ. Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet, το Magenta AI κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη προσιτή σε όλους και τη ζωή μας πιο απλή, πιο αποδοτική, αλλά και πιο συναρπαστική.

Το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Magenta AI: Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Απλό και εύκολο στη χρήση, το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Ακόμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα & υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Magenta AI: Ενσωματωμένο στις ΑΙ συσκευές T Phone & T Tablet

Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, δύο υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά, ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους. Το Τ Phone 3 διατίθεται στα 189,90€, το Τ Phone 3 Pro στα 289,90€ και το T Tablet 2 στα 229,90€. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και έχουν 3 χρόνια εγγύηση. Επίσης, με κάθε αγορά Τ Phone 3 oι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Δωρεάν ο ψηφιακός ΑΙ βοηθός Perplexity Pro

Με στόχο να απογειώσει την ΑΙ εμπειρία των πελατών της, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τις συσκευές Τ Phone και Τ Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.

Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

Κυρίες και κύριοι είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το ΑΙ.

Θα μου πείτε «όλοι μιλούν για το ΑΙ». Και δικαίως θα πρόσθετα. Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ, αλλάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, και συνδιαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Κάποιοι θεωρούν ότι η επίδρασή της θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του ηλεκτρισμού, κι αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό.

Για εμένα το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται, πρωτόγνωροι ακόμα και για εμάς που έχουμε συνηθίσει να «τρέχουμε» στους ρυθμούς της τεχνολογίας. Να σημειώσω μόνο ότι για να φτάσει τους 100 εκατ. χρήστες, το τηλέφωνο χρειάστηκε 75 χρόνια, το internet 7 χρόνια και το δημοφιλέστερο GPT μόλις 2 μήνες!

Σε έναν κόσμο που το ΑΙ μονοπωλεί λοιπόν τη συζήτηση, τι διαφορετικό έχουμε να πούμε σήμερα;

Εμείς δεν θα μιλήσουμε για τη θεωρία γύρω από το ΑΙ, αλλά για το ΑΙ στην πράξη.

Η αξιοποίηση του AI είναι άλλωστε ένας τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για την υλοποίηση του οράματός μας: να εξελιχθούμε στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει πρακτικά δύο πράγματα:

Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας. Και παράλληλα, φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία μας, η αλήθεια είναι ότι στον Όμιλο ΟΤΕ δεν ανακαλύψαμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύουμε εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Έχουμε εργαλεία ΑΙ στην πληροφορική, στα δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, κάποια από τα οποία μάλιστα έχουμε υλοποιήσει εμείς οι ίδιοι.

Θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Αξιοποιούμε το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου, και τις διορθώνει αυτόματα.

Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους Machine Learning, οι οποίοι αναλύουν και προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής στο δίκτυό μας.

Στην εξυπηρέτηση πελατών, το 25% των επαφών μας διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI. Επίσης ήδη στην πρώτη γραμμή οι άνθρωποι μας χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες.

Ειδικά για τους ανθρώπους μας, τους έχουμε δώσει εργαλεία όπως το Ask T το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία της OpenAΙ με στόχο να τους υποστηρίξουμε στην καθημερινή τους εργασία, και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα. Επιπλέον, σε επίπεδο εκπαίδευσης, έχουμε συστήσει την ΑΙ Academy, ώστε οι άνθρωποί μας να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα της δουλειάς μας.

Δεν μένουμε όμως εκεί. Πάμε ένα βήμα παρακάτω, οριοθετώντας το πλαίσιο διακυβέρνησης αλλά και συμμόρφωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρήσαμε στη σύσταση της εξειδικευμένης ομάδας Data & AI Transformation, υπό τον CIO μας, τον Γιάννη Βιτζηλαίο, αλλά και το AI Ethics & Compliance Governance squad υπό την επικεφαλής μας για Νομικά, Ρυθμιστικά και Data Privacy θέματα, Ειρήνη Νικολαΐδη.

Τώρα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που αφορά στους πελάτες μας και είναι και το κύριο θέμα της σημερινής παρουσίασης

Λανσάρουμε σήμερα το Magenta AI, ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες η COSMOTE TELEKOM φέρνει τη δύναμη του ΑΙ σε όλους . Θα σας μιλήσει αναλυτικά γι’ αυτό σε λίγο ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης. Εγώ θα επισημάνω ότι το Magenta AI είναι ένα ακόμη πολύ δυνατό προϊόν που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά χάρη στην Telekom και τις κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες της, όπως αυτή με το Perplexity ενός ανερχόμενου παγκόσμιου γίγαντα.

Λανσάρουμε σήμερα το Magenta AI, ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες η COSMOTE TELEKOM φέρνει τη δύναμη του ΑΙ σε όλους . Θα σας μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό σε λίγο ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης. Εγώ θα επισημάνω ότι το Magenta AI είναι ένα ακόμη πολύ δυνατό προϊόν που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά χάρη στην Telekom και τις κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες της, όπως αυτή με το Perplexity ενός ανερχόμενου παγκόσμιου γίγαντα.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις αλλά και τον δημόσιο τομέα , με τους κατάλληλους partners και με τη δύναμη της TELEKOM, χτίζουμε σταδιακά ένα portfolio λύσεων, φιλοδοξώντας να γίνουμε ο συνεργάτης επιλογής και για την ΑΙ εποχή . Έχουμε ήδη υλοποιήσει tailor made έργα ICT με χρήση ΑΙ, όπως το mAIgov και το mAIGreece .

Όλα αυτές οι δράσεις έχουν έναν σαφή στόχο: να συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε να μην μείνει κανένας πίσω στην εποχή του ΑΙ.

Ανήκω σε εκείνους που βλέπουν το ΑΙ μόνο θετικά. Υπάρχουν σαφέστατα πολλές προκλήσεις, όπως η σωστή διαχείριση δεδομένων, η έλλειψη δεξιοτήτων και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, οι ασύλληπτες ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η τεχνολογία ενώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ευρείας χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, ποτέ δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Το AI δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας ενισχύσει. Να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε καλύτερα. Οι τελικές αποφάσεις, παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων για το πως θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελος τους.

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα βρέθηκα με τον νομπελίστα Demis Hassabis, σε συζήτηση για το ποιες είναι οι ευκαιρίες για την Ελλάδα σε σχέση με το ΑΙ. Η συμβουλή του ήταν ξεκάθαρη, τρέξτε πιο γρήγορα από τους άλλους στην υιοθέτηση του ΑΙ!

Και αυτό κάνουμε. Η COSMOTE TELEKOM αγκαλιάζει το ΑΙ γιατί πιστεύει σε αυτό και αναλαμβάνει να αναδείξει τη θετική του δυναμική, όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά συνολικά για την κοινωνία και τη χώρα. Και ποιος άλλωστε είναι πιο κατάλληλος από εμάς για να αναλάβει αυτό το task, την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, και μέλος του παγκόσμιου ομίλου TELEKOM.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.