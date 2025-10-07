Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Nikkei

Νέο ιστορικό κατέγραψε την Τρίτη (7/10) ο Nikkei στην Ιαπωνία για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένος από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, μετά από μια τεράστια συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της AMD — η οποία θεωρείται ως μία από τις πιο άμεσες προκλήσεις μέχρι σήμερα προς τον κολοσσό των μικροτσίπ, Nvidia.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ήταν από τις κορυφαίες σε άνοδο στον δείκτη. Η μετοχή της Advantest σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Tokyo Electron πρόσθεσε 2%. Η Lasertec σημείωσε άνοδο 1,35% και η Renesas Electronics ενισχύθηκε κατά 4,85%.

Ο Nikkei 225 είχε φτάσει νέο υψηλό και τη Δευτέρα, μετά την εκλογή της ένθερμης συντηρητικής Sanae Takaichi ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας το Σάββατο — μια εξέλιξη που την τοποθετεί ως πιθανή πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,31%. Οι αποδόσεις των Ιαπωνικών Κρατικών Ομολόγων (JGB) σημείωσαν ρεκόρ την Τρίτη. Η απόδοση του 10ετούς JGB αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,694%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008, ενώ το 20ετές JGB σημείωσε άνοδο σχεδόν 4 μονάδων βάσης φτάνοντας το 2,734% — το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Η απόδοση του 30ετούς JGB αυξήθηκε κατά πάνω από 4 μονάδες βάσης φτάνοντας το 3,333%, το υψηλότερο όλων των εποχών.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Το ιαπωνικό γιεν υποχώρησε κατά 0,11% στις 150,49 έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το νόμισμα είχε σημειώσει πτώση σχεδόν 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,27%, συνεχίζοντας τις απώλειες από την προηγούμενη ημέρα.

Οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 956,80 (-24,60 / -0,27%)

956,80 (-24,60 / -0,27%) KOSPI (Νότια Κορέα): 549,21 (+93,38 / +2,70%)

549,21 (+93,38 / +2,70%) Nikkei 225 (Ιαπωνία): 999,84 (+55,08 / +0,11%)

999,84 (+55,08 / +0,11%) NIFTY 50 (Ινδία): 113,05 (+35,40 / +0,14%)

113,05 (+35,40 / +0,14%) Shanghai (Κίνα): 882,777 (+20,246 / +0,52%)

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ κατέγραψαν ελαφρώς πτωτικές κινήσεις στις πρώτες ασιατικές ώρες της Τρίτης, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,36% κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό για 32η φορά φέτος. Παράλληλα, ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,71% για να κλείσει στις 22.941,67, σημειώνοντας το 31ο του ιστορικό υψηλό για το 2025.

Οι μετοχές της AMD εκτοξεύθηκαν σχεδόν κατά 24%, ενισχύοντας και τους δύο δείκτες, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την OpenAI, η οποία ενδέχεται να αποκτήσει μερίδιο 10% στην εταιρεία παραγωγής τσιπ.

Ο Dow Jones Industrial Average, ωστόσο, υποχώρησε κατά 63,31 μονάδες ή 0,14%, κλείνοντας στις 46.694,97, επηρεασμένος από πτώση στις μετοχές των Sherwin-Williams και Home Depot.