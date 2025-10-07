«Καμπανάκι»-Γκρίφιν-(citadel)-για-τη-στροφή-των-επενδυτών-στον-χρυσό

Οι ΗΠΑ βλέπουν δημοσιονομικά και νομισματικά κίνητρα, με εκείνα μιας ύφεσης, η οποία τροφοδοτεί τις αγορές, τόνισε ο δισεκατομμυριούχος CEO.

Ανησυχητική χαρακτήρισε την προσέγγιση ορισμένων επενδυτών που βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο asset από το δολάριο, ο ιδρυτής της Citadel, Κεν Γκρίφιν. «Βλέπουμε σημαντικό πληθωρισμό assets μακριά από το δολάριο, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να αποδολαριοποιήσουν αποτελεσματικά ή να μειώσουν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους έναντι του κινδύνου του αμερικανικού κράτους», υπογράμμισε μιλώντας στο - τη Δευτέρα.

Το παρατεταμένο αμερικανικό shutdown και η προοπτική πιθανών μειώσεων των επιτοκίων βοηθούν να εκτοξευθεί το πολύτιμο μέταλλο σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Φέτος, οι επενδυτές στοιχηματίζουν περισσότερο σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin, στο λεγόμενο «debasement trade». Οι ΗΠΑ βλέπουν δημοσιονομικά και νομισματικά κίνητρα, με εκείνα μιας ύφεσης, η οποία τροφοδοτεί τις αγορές, τόνισε ο δισεκατομμυριούχος CEO.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το τέλος των 100.000 δολαρίων για τη διατήρηση των εργαζομένων με βίζα H-1B δεν θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για την εταιρεία του. «Ευτυχώς, βρισκόμαστε σε έναν τομέα της οικονομίας όπου ένα εφάπαξ κόστος 100.000 δολαρίων για την πρόσληψη ενός ατόμου δεν θα είναι καθοριστικό. Ανησυχώ πολύ περισσότερο για τον λαμπρό φοιτητή από ην Ινδία που δεν έρχεται στην Αμερική ή τον χαρισματικό φοιτητή στα μαθηματικά και τη φυσική που επιλέγει να παραμείνει στην Κίνα» κατέληξε.