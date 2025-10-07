Κασκάρι-(fed):-Τυχόν-δραστικές-μειώσεις-επιτοκίων-ενδέχεται-να-τροφοδοτήσουν-τον-πληθωρισμό

«Καμπανάκι» αναφορικά με τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σε σχέση εμ τις μειώσεις των επιτοκίων έκρουσε ο επικεφαλής της Fed Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι.

«Εάν μειώσουμε δραματικά τα επιτόκια πέρα ​​από αυτό που δικαιολογείται με βάση τα οικονομικά δεδομένα, τότε πιθανότατα θα δούμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ υψηλό πληθωρισμό, καθώς η οικονομία ουσιαστικά υπερθερμαίνεται».

Μιλώντας σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομία που διοργάνωσε η Minnesota Star Tribune, ο επικεφαλής της Fed της Μινεάπολης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου για τη νομισματική πολιτική φέτος, αλλά συμμετέχει στις συζητήσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, προειδοποίησε ότι τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα δείχνουν κάποια σημάδια στασιμοπληθωρισμού, δεδομένου ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος. «Ορισμένα από τα δεδομένα που εξετάζουμε, στέλνουν κάποια σήματα στασιμοπληθωρισμού» τόνισε.

Ο Κασκάρι τάχθηκε υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed τον Σεπτέμβριο, με τον ίδιο να πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κάνει μειώσεις ίδιου μεγέθους στις δύο επόμενες συνεδριάσεις, αργότερα αυτόν τον μήνα και τον Δεκέμβριο, ώστε να προστατεύσει την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης τόνισε ότι, ενώ δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει γρήγορα τους εργαζόμενους, οι μαζικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα τείνουν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού, ακόμη και αν η Fed μειώσει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο πολιτικής της.

«Ακόμα κι αν η Fed προβεί σε μία ή περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, αυτό μπορεί να μην μεταφραστεί σε χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων, επειδή το κεφάλαιο που θα είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κατοικιών ή πολυκατοικιών διοχετεύεται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που δημιουργούν ισχυρότερη επενδυτική απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κασκάρι, συζητώντας με τον επικεφαλής οικονομολόγο της OpenAI, Ronnie Chatterji.