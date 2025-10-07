ΚΚΕ για Ρούτσι: Η νίκη του, αποτέλεσμα του αγώνα του και όλων των συγγενών των θυμάτων
Το κόμμα του Περισσού υπογραμμίζει πως απαιτείται επαγρύπνηση, ούτως ώστε να αποτραπούν πιθανά νέα εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας
Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε σήμερα τη λήξη της απεργίας πείνας, δηλώνοντας ότι τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν. Το ΚΚΕ σημειώνει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα του αγώνα του Πάνου Ρούτσι, των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της ευρείας συμπαράστασης από τον λαό και τη νεολαία. Σύμφωνα με το κόμμα, η πίεση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη δικαιοσύνη να αλλάξουν στάση, αποδεχόμενοι τα δίκαια αιτήματα.
Η ανακοίνωση του ΚΚΕ υπογραμμίζει πως απαιτείται επαγρύπνηση, ώστε να αποτραπούν πιθανά νέα εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας και να αντιμετωπιστούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης.
Το κόμμα καταλήγει ότι μόνο ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του μπορούν να διασφαλίσουν τη δικαίωση, με την ανατροπή των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, ανεξαρτήτως θέσης.
