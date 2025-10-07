Κυλινδρόμυλοι-Σαραντόπουλος:-Διευκρινίσεις-για-υποχρεώσεις-προς-συνδεδεμένα-μέρη

Η «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» κατόπιν παρατήρησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε 30.06.2025 στον πίνακα “Συναλλαγές μεταξύ εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων” δεν απεικονίστηκαν:

• οι “Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη” που αφορούν:

o τη λήψη προκαταβολής ποσού 8.700.000,00€ σχετιζόμενη με την υπογραφή προσυμφώνου μεταβίβασης επενδυτικού ακινήτου, σε εταιρεία συμφερόντων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της μητρικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας της προς την συνδεδεμένη εταιρεία «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (στο εξής «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕΔΑΕ»), εταιρεία ελεγχόμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το επί της οδού Δ. Μουτσοπούλου 17 στα Καμίνια Πειραιά, ακίνητό της, (που συμπεριλαμβάνει τα όμορα ακίνητα επί της Δ. Μουτσοπούλου 21, επί της Δ. Μουτσοπούλου 19 και επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης 53 στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο) συνολικής εκτάσεως οικοπέδων 4.644 τ.μ. και κτισμάτων 8.271τ.μ., προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕΔΑΕ» έναντι συνολικού τιμήματος 10.000.000,00 €.

Προς υλοποίηση της ανωτέρω συναλλαγής υπεγράφη εντός του 2024 συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, που περιλαμβάνει του συνήθεις όρους προσυμφώνων της αγοράς ακινήτων προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων (δικαίωμα αυτοσύμβασης, προσημείωση υποθήκης κλπ.), και η Εταιρεία έλαβε προκαταβολή ποσού 8.700.000,00€. o τη λήψη ταμειακής διευκόλυνσης προς θυγατρική ποσού 3.350.000,00€ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

• Οι “Απαιτήσεις από θυγατρική” ύψους 12.500,00€ στη συγκριτική χρήση που αφορούν καταβληθείσα εγγύηση μίσθωσης.

Επισημαίνεται ότι συνέπεια της ανωτέρω αλλαγής δεν επηρεάζονται άλλα μεγέθη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

*Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος και ο σχετικός πίνακας, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.