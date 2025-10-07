Κωνσταντοπούλου-για-Πάνο-Ρούτσι:-Το-φως-μπορεί-να-νικήσει-το-σκοτάδι

«Σήμερα είναι ημέρα μιας πολύ μεγάλης γιορτής, του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, έχοντας δίπλα της τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ανακοίνωσε απόψε ότι σταματάει την απεργία πείνας που έκανε για τον γιο του, θύμα του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα, ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν, τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων, των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοικτά… Η πλήρης διερεύνηση όλων εκείνων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τί προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις και όλων των παιδιών και των ανθρώπων».

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, τόνισε ότι «ο αγώνας του Πάνου… μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια», επισημαίνοντας ότι «αξίζει ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με τη στάση του, με την αυταπάρνηση, το πείσμα και την καρτερία του, 23 ημέρες, εδώ για το παιδί του… πως θα μπορέσει να το δικαιώσει». «Υποχρέωσε όλους αυτούς τους εκπροσώπους της εξουσίας, όλους αυτούς που λέγανε δε γίνεται, όλους αυτούς που λέγανε δεν έχετε αίτημα, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους υποχρέωσε να γίνουν», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι θα «ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες που αποτελούν και την συνέχιση του αγώνα του Πάνου και όλων των οικογενειών…».

Όπως εξήγησε, αυτά που θα ακολουθήσουν «είναι ότι ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων. Τον διορισμό αυτό, όλες οι οικογένειες με πρώτη την οικογένεια του Πάνου, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους για τον διορισμό, πραγματογνωμόνων και ειδικών από το εξωτερικό, από διεθνή εργαστήρια προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία και βεβαίως όλες οι οικογένειες θα μπορούν με βάση και την παραγγελία και να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

