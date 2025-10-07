Λαγκάρντ:-Είναι-ώρα-να-ενισχύσουμε-τον-παγκόσμιο-ρόλο-του-ευρώ

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ένα παθητικό ασφαλές καταφύγιο που απορροφά τους κραδασμούς που δημιουργούνται αλλού. Πρέπει να είμαστε ένα νόμισμα που διαμορφώνει το δικό του πεπρωμένο», είπε.

Το αίτημά της για ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ επανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Μάλιστα υποστήριξε ότι η Ευρωζώνη αποτελεί πλέον έναν «αθώο» παρατηρητή που απλώς απορροφά τους κραδασμούς που δημιουργούνται από τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του κόσμου.

«Είμαστε αθώοι θεατές πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνει η Ουάσινγκτον και των αποφάσεων ανακατανομής χαρτοφυλακίων που λαμβάνονται παγκοσμίως στις οποίες δεν έχουμε καμία επιρροή. Αυτή δεν είναι μία βιώσιμη θέση», τόνισε μιλώντας στο Παρίσι.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ένα παθητικό ασφαλές καταφύγιο που απορροφά τους κραδασμούς που δημιουργούνται αλλού. Πρέπει να είμαστε ένα νόμισμα που διαμορφώνει το δικό του πεπρωμένο».

«Εάν ενδυναμώσουμε τα θεμέλια του ευρώ τώρα, μπορούμε να μετατρέψουμε την εξωστρέφεια σε ανθεκτικότητα και τις αδυναμίες μας σε πλεονεκτήματα. Και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον, το ευρώ θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και δύναμης για την Ευρώπη, ακόμη και σε ένα κόσμο με μεγαλύτερη αβεβαιότητα», συμπλήρωσε.

Όπως μεταδίδει το - ο προστατευτισμός των ΗΠΑ και η αμφισβήτηση της διεθνούς συνεργασίας από τον Τραμπ τροφοδοτούν αμφιβολίες σχετικά με την πρωτιά του δολαρίου. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει αυτές τις ανησυχίες ως ευκαιρία. Ωστόσο, δεν έχουν συμβεί πολλά από τότε που η Λαγκάρντ μίλησε για μια «παγκόσμια στιγμή του ευρώ» τον Μάιο.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι αγορές κεφαλαίου της Ευρώπης δεν είναι αρκετά βαθιές ώστε να αξιοποιούν πλήρως τα ασφαλή κεφαλαιακά ρεύματα. Τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (ΑΑΑ και ΑΑ) φτάνουν μόλις τα 6,6 τρισ. ευρώ, δηλαδή το ένα πέμπτο του μεγέθους της αγοράς αμερικανικών ομολόγων.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να ρέουν κεφάλαια προς την ανάπτυξη εντός της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα οφέλη των εισροών και στη συνέχεια να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις. Μια ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωζώνη θα καταστήσει επίσης το ευρώ ένα ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο νόμισμα στο εξωτερικό» υπογράμμισε.

Λαγκάρντ: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Όσον αφορά τη Γαλλία, δήλωσε ότι οι θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί και ελπίζουν ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να υιοθετήσει τον προϋπολογισμό του 2026

«Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και ελπίζουν θερμά ότι θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών» είπε η Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

«Δεν σχολιάζω για την κατάσταση των χωρών μεμονωμένα. Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση, με προθεσμίες για την κατάθεση του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις και ελπίζουν ειλικρινά ότι θα βρεθούν τρόποι ώστε να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά την κατάθεση του προϋπολογισμού εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος», είπε.

Σημειώνεται ότι ο Λεκορνί, συναντήθηκε σήμερα με στελέχη πολιτικών κομμάτων για «ύστατες διαπραγματεύσεις» για τον προϋπολογισμό του 2026, όπως του ζήτησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η αποχώρησή του θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Εάν αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, ανέφερε το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συναντήθηκε απόψε με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον πρόεδρο της Γερουσίας.

Φωτογραφία: @associatedpress