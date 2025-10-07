Μαρινάκης για Τσίπρα: Δεν θα συγκριθούμε μαζί του, δεν έχουμε τον πήχη τόσο χαμηλά – Εμείς θα κριθούμε για το έργο μας

Για το σύνολο της πολιτικής επικαιρότητας τοποθετήθηκε στην τηλεόραση του OPEN ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε καμία σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε τον πήχη τόσο χαμηλά. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά· τώρα θα κριθούμε από το έργο μας και τον απολογισμό μας».

Τόνισε επίσης ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα αφορά τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, και όχι τη Νέα Δημοκρατία: «Δεν είναι αμελητέα εξέλιξη, αλλά δε μας αφορά. Περισσότερο από τις ταμπέλες μετρούν οι πολιτικές και τα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ειρωνικά πως «δεν έχει σχέση με το Κέντρο ένας πρωθυπουργός που είχε φέρει τη χώρα 27η στην ανάπτυξη στην Ευρώπη των 27».

Απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει το «σκιάχτρο» του Τσίπρα για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης, σημείωσε: «Δεν έχουμε αυταπάτες ότι με ένα πολιτικό σκιάχτρο θα αλλάξει η Βουλή των πολιτών. Χάνουμε χρόνο αναλύοντας κάτι που δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, όμως δεν φταίμε που απαντάμε στις ερωτήσεις σας».

Για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «ουδέποτε αρνηθήκαμε κανέναν μάρτυρα», προσθέτοντας ότι «οι επικοινωνίες που υπήρξαν με το Μαξίμου έγιναν για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ότι «επιδιώκει έναν καβγά στον οποίο η κυβέρνηση δεν συμμετείχε ούτε θα συμμετάσχει», τονίζοντας πως «δεν θέλουν να μιλήσουμε για τις επενδύσεις, την πτώση της ενέργειας και την αύξηση των εισοδημάτων, γιατί προτιμούν να χτίζουν ανύπαρκτα αφηγήματα συγκάλυψης».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση «ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε πατέρα που διεκδικεί δικαιώματα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «μόνο η δικαιοσύνη αποφασίζει για τέτοιες υποθέσεις».

«Είμαστε υπερήφανοι γιατί ποτέ δεν υποδείξαμε στη δικαιοσύνη τι να αποφασίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, διευκρίνισε ότι «ουδέποτε αμφισβητήθηκε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι», και επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου παίζει έναν χυδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον πόνο ενός πατέρα για να καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε λέγοντας πως «η Δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε και δεν θα κάνει τη χάρη σε όσους επιδιώκουν να μπλοκάρουν την εξέλιξη της υπόθεσης».