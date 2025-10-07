Μερίδιο στην Trilogy Metals αποκτούν οι ΗΠΑ – Άλμα 200% για τη μετοχή

Τριψήφιο προσυνεδριακό ράλι σημειώνει η μετοχή της Trilogy Metals

Τριψήφιο προσυνεδριακό ράλι σημειώνει η μετοχή της Trilogy Metals την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην καναδική εταιρεία εξερεύνησης ορυκτών.

Ο τίτλος της εκτινάχθηκε έως και 205% υψηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με την αμερικανική κυβέρνηση να ανακοινώνει τη συνεργασία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την απελευθέρωση των εγχώριων αποθεμάτων χαλκού και άλλων κρίσιμων ορυκτών στην περιοχή Άμπλερ στην Αλάσκα.

Η συνεργασία περιλαμβάνει μια επένδυση 35,6 εκατ. δολαρίων, η οποία καθιστά την Ουάσιγκτον μέτοχο 10% στην Trilogy Metals.

Η Trilogy Metals χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσει άδειες για την ανάπτυξη κρίσιμων ορυκτών στην Αλάσκα, που «φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα γνωστά πολυμεταλλικά κοιτάσματα στον κόσμο, με κυρίαρχο τον χαλκό».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση Τραμπ θα βοηθήσει στην εξασφάλιση εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού για ορυκτά, όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των πόρων στις ενεργειακές υποδομές, τις αμυντικές τεχνολογίες και τις κατασκευές.