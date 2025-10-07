Οι-τεχνολογικές-λύσεις-της-qualco-παρουσιάστηκαν-στο-qualco-executive-connect-2025

Με τη συμμετοχή πελατών και συνεργατών από 21 χώρες, ολοκληρώθηκε το Qualco Executive Connect 2025, το ολοήμερο συνέδριο που ανέδειξε τις νέες κατευθύνσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού κλάδου, μέσα από την καινοτόμο προσέγγιση και τις τεχνολογικές λύσεις της Qualco που απαντούν στις σύγχρονες -και μελλοντικές- ανάγκες της αγοράς.

Οπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο άνοιξε ο κ. Σπύρος Ρέτζεκας (φωτό), Group Deputy CEO του oμίλου Qualco, ο οποίος τόνισε τον ρόλο της εταιρείας στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον κλάδο. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Στην Qualco συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις πραγματικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουμε λύσεις που φέρνουν απτό επιχειρηματικό όφελος. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: επενδύουμε στην καινοτομία, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις νέες υπηρεσίες, ώστε να είμαστε σταθερά ο αξιόπιστος συνεργάτης τους στη μετάβαση στο αύριο».

Στη συνέχεια, ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, Senior Executive Director του oμίλου Qualco, επισήμανε ότι η αξία της Qualco έγκειται στη μετάβαση από τον ρόλο του προμηθευτή λογισμικού σε αυτόν του στρατηγικού εταίρου. Αναφερόμενος στις προκλήσεις που φέρνει η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε ότι «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρειάζονται ταχύτητα, νέες μορφές συνεργασίας και πρόσβαση σε τεχνολογίες που τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Αυτό άλλωστε, αποτελεί και στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας – η συν-επένδυση και συν-δημιουργία επιχειρηματικών δράσεων με στόχο ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που προσφέρει σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εμπειρίες συνεργασίας με την Qualco, με σημαντικές αναφορές πελατών. Ο κ. Jayaraman Lakshminarayanan Αντιπρόεδρος, Trading, Treasury & Wealth Management στην τράπεζα Emirates NBD, παρουσίασε το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, σημειώνοντας ότι «με τη βοήθεια της Qualco υλοποιήσαμε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα supply chain finance, που μας οδήγησε σε επιτυχία κλίμακας και ενίσχυση της κερδοφορίας μας».

Ο Cesar Paiva, General Manager της Cabot Financial France, στάθηκε στη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης και της τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ότι «χρειαζόμαστε state-of-the-art πλατφόρμες, όπως αυτές της Qualco, που συνδυάζουν διαφάνεια, AI και ευελιξία, ώστε να διασφαλίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς».

Στη συνέχεια, στελέχη του oμίλου Qualco παρουσίασαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας. Η κα. Χρυσαυγή Σαλακά, Chief Solutions Officer, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που εξελίσσουν τις λύσεις λογισμικού και τις υπηρεσίες της Qualco. Ο κ. Terry Franklin, Chief Commercial Officer, ανέδειξε την πρακτική αξία της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες, ενώ η κα. Παρασκευή Βέα, Deputy Chief Operating Officer, σημείωσε ότι η μετάβαση στο SaaS μοντέλο αποτελεί στρατηγικό μετασχηματισμό που μειώνει το κόστος, ενισχύει την ανθεκτικότητα και επιταχύνει την καινοτομία.

Το πρώτο μέρος του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη φιλοσοφία AI-first και τις νέες cloud υποδομές των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, με παραδείγματα που αποδεικνύουν μετρήσιμα αποτελέσματα: αύξηση παραγωγικότητας, μείωση ρίσκου και ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το συνέδριο συνεχίστηκε με δύο θεματικές ενότητες:

• Credit & Receivables: Παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις νέας γενιάς για τη διαχείριση εκκρεμών πληρωμών, με επίκεντρο μια νέα agentless digital self-service πλατφόρμα που αξιοποιεί Gen AI για να προσφέρει εξατομικευμένες, αποδοτικές και πλήρως αυτοματοποιημένες εμπειρίες πελάτη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο εκσυγχρονισμός της σουίτας Qualco 360, με ενισχυμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης, συμμόρφωσης και customer experience, καθώς και νέες λειτουργικότητες για το origination και τη διαχείριση δανείων, που καλύπτουν ολοκληρωμένα τον κύκλο ζωής τους.

• Supply Chain Finance & Factoring: Παρουσιάστηκαν διεθνείς τάσεις finance πρακτικών σε εξειδικευμένες αγορές (όπως στα ισλαμικά κράτη), πλατφόρμες με ευρεία εφαρμογή, καθώς και εργαλεία όπως το ProximaPlus, που προσφέρει 360° ορατότητα και AI-driven analytics για καλύτερη αξιολόγηση ρίσκου και βελτίωση κερδοφορίας.

Με όχημα την καινοτομία, την τεχνολογία και την πελατοκεντρική της προσέγγιση, η Qualco συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των πελατών της και δημιουργώντας ουσιαστική αξία για κάθε αγορά, καταλήγει η ανακοίνωση.