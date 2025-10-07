ΟΤΕ:-Επιχειρεί-να-πάρει-προβάδισμα-με-«όπλο»-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Το Magenta AI φέρνει στην αγορά η COSMOTE TELEKOM, μια νέα πλατφόρμα, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία δίνει στους πελάτες της εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ομίλου ΟΤΕ για το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας, το Magenta AI αξιοποιεί τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων διεθνώς, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Ακόμα, στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι είναι το Magenta AI

«Το Magenta AI είναι ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες η COSMOTE TELEKOM φέρνει τη δύναμη του ΑΙ σε όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, το Magenta AI είναι διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet.

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Ακόμα, σε ερώτηση για το εάν θεωρούν ότι θα τους δώσει προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού ο κ. Γαβριηλίδης απάντησε μεταξύ άλλων ότι «θεωρούμε ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μαζί με όλα τα άλλα».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Daniela Miranda-Smith, Head of Partnerships EMEA & LATAM της Perplexity τόνισε πώς «για εμάς, είναι σχετικά εύκολο να προσεγγίσουμε τους early-adopters, που είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι. Έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία για αυτό. Για αυτό η συνεργασία της TELEKOM με την Perplexity είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς φέρνει το ΑΙ και το Perplexity στο ευρύ κοινό που για εμάς θα ήταν δύσκολο να προσεγγίσουμε με άλλους τρόπους».

Πώς λειτουργεί

Όπως προαναφέρθηκε το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Επομένως, όπως διευκρινίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Το Magenta AI παρέχει άμεσες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Ακόμα, περιλαμβάνει, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες, όπως ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Επίσης, δίνει απαντήσεις και σε ερωτήσεις που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Το Magenta AI στις συσκευές T Phone & T Tablet

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εταιρεία, με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές.

Όπως αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης, από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών θα εμπλουτιστεί με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά, ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ.

Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Σημειώνεται ότι τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους. Το Τ Phone 3 διατίθεται στα 189,90€, το T Tablet 2 στα 229,90€ και το Τ Phone 3 Pro έρχεται στα 289,90€. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και έχουν 3 χρόνια εγγύηση.

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως τονίστηκε κατά της διάρκεια της παρουσίασης του Ομίλου με κάθε αγορά Τ Phone 3 oι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Παράλληλα, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, σύμφωνα με την εταιρεία όσοι αποκτήσουν τις συσκευές Τ Phone και Τ Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.

Η στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Η αξιοποίηση του AI είναι άλλωστε ένας τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για την υλοποίηση του οράματός μας: να εξελιχθούμε στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Magenta AI.

Όπως εξήγησε «αυτό σημαίνει πρακτικά δύο πράγματα: Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας.Και παράλληλα, φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων».

Ο κ. Νεμπής ξεκαθάρισε ότι ο Όμιλος ΟΤΕ δεν ανακάλυψε τώρα την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Επενδύουμε εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Έχουμε εργαλεία ΑΙ στην πληροφορική, στα δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, κάποια από τα οποία μάλιστα έχουμε υλοποιήσει εμείς οι ίδιοι», τόνισε ο ίδιος.

Φέρνοντας μερικά παραδείγματα για την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εντός του Ομίλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε πως: «Αξιοποιούμε το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου, και τις διορθώνει αυτόματα. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους Machine Learning, οι οποίοι αναλύουν και προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής στο δίκτυό μας.

Στην εξυπηρέτηση πελατών, το 25% των επαφών μας διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI. Επίσης, ήδη στην πρώτη γραμμή οι άνθρωποι μας χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες».

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τον δημόσιο τομέα ο κ. Νεμπής δήλωσε ότι «με τους κατάλληλους partners και με τη δύναμη της TELEKOM, χτίζουμε σταδιακά ένα portfolio λύσεων, φιλοδοξώντας να γίνουμε ο συνεργάτης επιλογής και για την ΑΙ εποχή. Έχουμε ήδη υλοποιήσει tailor made έργα ICT με χρήση ΑΙ, όπως το mAIgov και το mAIGreece».

«Όλα αυτές οι δράσεις έχουν έναν σαφή στόχο: να συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε να μην μείνει κανένας πίσω στην εποχή του ΑΙ», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.