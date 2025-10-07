Ο Τραμπ «ξεκλειδώνει» τα κρίσιμα ορυκτά της Αλάσκας – Και εκτοξεύει την Trilogy Metals στο +205%

Θεαματικό ράλι έως και 205% σημείωσε η μετοχή της Trilogy Metals στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποκτήσει ποσοστό 10% στην καναδική εταιρεία εξόρυξης.

Η επένδυση ύψους 35,6 εκατ. δολαρίων εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου για την απελευθέρωση των εγχώριων αποθεμάτων χαλκού και κρίσιμων μετάλλων στην περιοχή Ambler της Αλάσκας — μία από τις πλουσιότερες, αλλά έως τώρα απρόσιτες εξορυκτικές ζώνες στον κόσμο.

Η επιστροφή της ενεργειακής κυριαρχίας

Με προσωπική έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, άναψε πράσιον στην προσφυγή της Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA) και δόθηκαν εντολές στα αρμόδια ομοσπονδιακά σώματα να εκδώσουν άμεσα τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή του Ambler Road Project — ενός βιομηχανικού δρόμου 211 μιλίων που θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Dalton με την απομονωμένη εξορυκτική περιοχή.

Η απόφαση ανετρέπει την απαγόρευση του έργου από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2024, την οποία η νέα διοίκηση χαρακτηρίζει ως «παράλογη υποχώρηση απέναντι στις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας της Αλάσκας».

Το σχέδιο Ambler Road και τα κέρδη για την Αλάσκα

Το Ambler Road Project θεωρείται κομβικής σημασίας για την πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά που βρίσκονται στο υπέδαφος της Αλάσκας — όπως χαλκός, ψευδάργυρος, κοβάλτιο, γάλλιο και γερμάνιο — μεταλλεύματα ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και αμυντικών τεχνολογιών.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 2.730 θέσεις εργασίας, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα αποφέρει στην πολιτεία έσοδα άνω του 1,1 δισ. δολαρίων από φόρους, δικαιώματα και μισθώματα.

Περιβαλλοντικές προβλέψεις και ισορροπία συμφερόντων

Η ομοσπονδιακή απόφαση συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας για τη μετανάστευση των ταράνδων και τα υδάτινα οικοσυστήματα, με ειδικές υποδομές και διαβάσεις, ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι το έργο «είναι προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς δεν υπάρχει άλλη οικονομικά βιώσιμη και λογική εναλλακτική διαδρομή».

Με την επένδυση αυτή, η Trilogy Metals καθίσταται στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση αποκτά 10% των μετοχών της εταιρείας και δικαιώματα αγοράς επιπλέον 7,5%, σε μια συμφωνία που σηματοδοτεί τη νέα εποχή συνεργασίας ΗΠΑ–Καναδά για την ασφάλεια των πρώτων υλών.

Η θεαματική άνοδος της μετοχής, που έφτασε να ενισχύεται κατά 185% λίγο πριν το άνοιγμα των αγορών, αντικατοπτρίζει τη νέα δυναμική που δημιουργεί η επιστροφή της Ουάσιγκτον στην ενεργειακή και μεταλλευτική αυτάρκεια.

Η υπογραφή Τραμπ πίσω από το νέο δόγμα America First Resources

Από την πρώτη ημέρα επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει υπογράψει σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων για την επιτάχυνση αδειοδοτήσεων ενεργειακών έργων, τη μείωση εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων μετάλλων.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι έργα όπως το Ambler Road ωφελούν όλους τους Αλασκάνους – και το Έθνος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.