ΠΑΣΟΚ:-aιφνιδιασμός-μετά-το-πρώτο-βήμα-Τσίπρα,-αναζητεί-«σανίδα-σωτηρίας»-από-την-ακούνητη-βελόνα

Μια αγωνιώδη προσπάθεια να κρατηθεί στη δεύτερη θέση ενισχύοντας την εικόνα του ξεκινά το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζοντας πλέον ότι δεν έχει έστω το περιθώριο του διμήνου, όπως είχε προειδοποιήσει ο Παύλος Γερουλάνος, για να ετοιμάσει την αντεπίθεσή του απέναντι στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με μια αιφνιδιαστική κίνηση.

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της κεντροαριστεράς ανακοινώνοντας την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα όχι απλώς προβληματίζει αλλά αναγκάζει τη Χαριλάου Τρικούπη να αναζητήσει άμεσα «σανίδα σωτηρίας» από το «κακό σενάριο» που παραπέμπει στη σταδιακή απώλεια δημοσκοπικών δυνάμεων προς τις εκλογές, ως αποτέλεσμα της αναμέτρησης και με το κόμμα Τσίπρα. Η «βελόνα» έμενε ακούνητη επί μήνες, είχε όμως το ΠΑΣΟΚ να αναμετρηθεί μόνο με τη Νέα Δημοκρατία προβάλλοντας το διακηρυγμένο στόχο για «νίκη έστω και με μία ψήφο». Τώρα, η Χαριλάου Τρικούπη επιστρέφει αναγκαστικά στο «διμέτωπο αγώνα» και χωρίς μάλιστα να έχει εξασφαλίσει τα αποθέματα ενός δημοσκοπικού άλματος. Συνεχίζει να ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση τη Νέα Δημοκρατία, που συναντάται με την κυβερνητική φθορά των έξι και πλέον χρόνων διακυβέρνησης και αποκτά ένα νέο, ενδεχομένως ισχυρό, αντίπαλο, το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα που με μια πρώτη «ανάγνωση» των γκάλοπ δεν αποκλείεται να κάνει «πρεμιέρα» με ποσοστά, κοντά σε αυτά που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη υποβάθμιζε το ενδεχόμενο επανόδου του κ. Τσίπρα και παρά τις εσωκομματικές οχλήσεις για πιο συλλογικό «παιχνίδι» στο ΠΑΣΟΚ, διατηρούσε την ίδια τακτική και ανέβαλε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες- τουλάχιστον αυτά επισήμαναν ουκ ολίγες φορές κορυφαία στελέχη ζητώντας ν’ αλλάξει το «καθεστώς» των μη συχνών συνεδριάσεων των εκλεγμένων οργάνων και να οριστεί ημερομηνία Συνεδρίου για να αποσαφηνιστεί η στρατηγική του κόμματος προς τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό, έκανε πρόσφατα και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος, αναφερόμενος στην κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ και στην ανάγκη «να κουνηθεί μέσα στο δίμηνο γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αργότερα» προσπάθησε να «προλάβει» τις αναμενόμενες εξελίξεις και να λειτουργήσει ως «ξυπνητήρι» στη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο την επάνοδο Τσίπρα. Η δήλωση- προειδοποίηση του κ. Γερουλάνου, προκάλεσε πλήθος συζητήσεων στο εσωτερικό του κόμματος για τον κίνδυνο εγκλωβισμού στα «στάσιμα ποσοστά» ή ακόμη και της συρρίκνωσης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν άλλωστε την ανάγκη ενός προωθητικού σοκ στο εσωτερικό του κόμματος, προβλέποντας ότι το περιβάλλον θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο ανταγωνιστικό και δύσβατο.

Μόλις χθες –μετά από την κίνηση του κ. Τσίπρα- ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση, επιχειρώντας να προσπεράσει τον πρώτο αιφνιδιασμό και να πάρει θέση για την προσεχή σκληρή μάχη. «Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του», δήλωσε χθες στο Ertnews ο κ. Ανδρουλάκης εξαπολύοντας επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος επιστρέφει με στρατηγική επικράτησης στην κορυφή του κεντροαριστερού πόλου. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να συγκροτήσει ένα ισχυρό αντίπαλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να πετύχει την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές- και προβλέπει εξαπολύοντας πυρά στον κ. Τσίπρα ότι «αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

Όσον αφορά στις αιχμές Τσίπρα περί ιδιοτέλειας των πολιτικών αρχηγών που δεν παραμερίζουν τους εγωισμούς τους στο όνομα της ενωμένης κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να επιστρέψει το δηκτικό σχόλιο λέγοντας ότι «κάποιοι έχουν κριθεί και κάποιοι θα κριθούν στο μέλλον». Και συμπλήρωσε: «Το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Είναι δύο χρόνια βουλευτής. Είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Η σύμβαση 717 πήρε πολλές παρατάσεις επί πρωθυπουργίας του. Είχαμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έγινε μια στρεβλή νομοθέτηση επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που είναι στη Βουλή και μάχεται για όλα αυτά, ασκεί αντιπολίτευση και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω κάνει προσωπικά ή εκείνος που επί δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε μια λέξη;».

Απέναντι ο Δούκας

Απέναντι και καθαρά στον Αλέξη Τσίπρα στέκεται ο Χάρης Δούκας ο οποίος μιλώντας στο thetimes|-.gr και στον Αντώνη Σρόιτερ δηλώνει ότι ο ίδιος δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί του, καθώς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο. Ο κ. Δούκας λέει ότι οι ψηφοφόροι του έστειλαν ένα μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές, ότι δεν μπορεί να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος κόμματος, τονίζει όμως ότι το κεφάλαιο «κεντρική πολιτική σκηνή» δεν έχει κλείσει για εκείνον. Επισημαίνει επίσης ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τονίζει ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία. Ζητάει συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Άννα Διαμαντοπούλου με τη σειρά της έκανε μια ανάρτηση σχολιάζοντας την κίνηση Τσίπρα και προβλέποντας νέες φουρτούνες στον ΣΥΡΙΖΑ. «Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική έδρα. Προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει: Οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό», είπε η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν αποδομήσει με δηλώσεις της το προφίλ Τσίπρα και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας.

