Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεσή του – Στα 1,10 ευρώ/λίτρο η αρχική τιμή

Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά αναμένεται να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα κυμανθεί από 100 έως 1.200 ευρώ

Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές με την τιμή του -όπως όλα δείχνουν- να κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μιλώντας στο ΕΡΤnews.gr, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής Μαρία Ζάγκα, τόνισε ότι «αν αρχίζαμε τώρα τη διάθεσή του, η τιμή θα ήταν στο 1,10 ευρώ/λίτρο. Έχουμε όμως μια ακόμα εβδομάδα μέχρι να αρχίσουμε, ας περιμένουμε γιατί τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν».

Η Μ. Ζιάγκα επεσήμανε την ανάγκη προσοχής από τους καταναλωτές καθώς όπως ανέφερε «δεν πρέπει να παίρνουν πετρέλαιο από όπου να ‘ναι. Πέρσι είχαμε καταγγελίες ότι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν σε διαχειριστές και τους έλεγαν ότι έχουν καλό και φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς τιμολόγιο. Πρέπει να γνωρίζουν από που και τι προμηθεύονται καθώς μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά στον καυστήρα».

Στην ίδια τιμή, το 1,10 ευρώ/λίτρο, θεωρεί ότι θα αρχίσει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης και ο πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε την εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤNews, τιμή που παρουσιάζει μείωση της τάξης του 8% (την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν στο 1,20). Οι τιμές στα αστικά κέντρα και την ηπειρωτική Ελλάδα, αναμένεται να κυμανθεί από το 1,9 ευρώ/λίτρο έως το 1,12 και στις νησιωτικές περιοχές από 1,22 έως 1,24 ευρώ/λίτρο.

«Στην έναρξη της περιόδου», σημείωσε ο Ν. Παπαγεωργίου, «όλοι οι φορείς της αγοράς που διακινούν το πετρέλαιο θέρμανσης μειώνουν την τιμή και τα ποσοστά κέρδους τόσο ώστε να γίνονται ανταγωνιστικοί. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η τιμή είναι άκρως καλή πάντα στην έναρξη της περιόδου και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν μια πρώτη ποσότητα, η οποία θα είναι επαρκέστατη για το πρώτο κρύο του χειμώνα».

Προς το παρόν, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, οι καταναλωτές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης, προκειμένου να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά αναμένεται να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα κυμανθεί από 100 έως 1.200 ευρώ. «Είναι αυτό που ζεσταίνει την αγορά», τόνισε ο Ν. Παπαγεωργίου. «Δηλαδή και εμείς οι πρατηριούχοι αρχίζουμε και φτιάχνουμε τον στόλο μας με τους οδηγούς όταν πρόκειται να γίνει να εκταμιευθεί η πρώτη δόση», συμπλήρωσε.