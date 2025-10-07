Πηγές-ΝΔ:-Έκθετη-η-αντιπολίτευση-μετά-την-αποστολή-του-σημειώματος-Βάρρα,-από-τον-Μυλωνάκη,-στην-Επιτροπή 

«Πλήρως εκτεθειμένα βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης», υποστήριξαν πηγές της ΝΔ, «μετά την αποστολή από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, του ενημερωτικού σημειώματος που είχε λάβει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα».

«Η αντιπολίτευση είχε “δαιμονοποιήσει” το συγκεκριμένο σημείωμα, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο περί “επίσημου υπομνήματος από κάποιο στέλεχος του Οργανισμού”, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι όπως είχε δηλώσει ο κ. Μυλωνάκης και από το βήμα της Βουλής ότι ήταν ένα άτυπο, εσωτερικό κείμενο, που του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο και όχι επίσημο έγγραφο, που απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, πρωτοκόλληση κλπ», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Όπως ανέφεραν, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτέθηκαν εκ νέου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος, καθώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα είπε ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή σχετικά με την ενημέρωση που είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2025 από τον κ. Βάρρα, νυν σύμβουλο της κυβέρνηση, για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων».

«Από το ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια, οι βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 έως 2019», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Ο κ. Βάρρας καταγράφει με λεπτομέρεια το ιστορικό από την κατάρτιση της σύμβασης του 2014 μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και της εταιρείας ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαχειρίστηκαν τα ΟΣΔΕ. Από την ανάλυσή του προκύπτει ότι, κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ -σε στενό συντονισμό με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- προχώρησε σε παράνομες μεθοδεύσεις και απατηλές συμβάσεις δικαιοχρησίας, που οδήγησαν σε συγκρούσεις με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τεράστια αναστάτωση στους παραγωγούς ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης».

Συνεχίζοντας, οι πηγές της ΝΔ ανέφεραν:

«Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην παράλειψη εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, που ήταν υποχρέωση της χώρας ήδη από το 2014 και είχε γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, επί πέντε ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα. Η αδράνεια αυτή κόστισε εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών».

«Ένα ακόμη κομβικό σημείο», χαρακτήρισαν οι πηγές της ΝΔ «την «τεχνική λύση», που θεσπίστηκε κατ’ εξαίρεση μόνο για το 2014, ώστε η Ελλάδα να μη χάσει τις ενισχύσεις εκείνης της χρονιάς.

«Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προχωρήσει σε πραγματική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση της νομιμότητας, συνέχισε να εφαρμόζει την τεχνική λύση και μάλιστα την επεξέτεινε αυθαίρετα σε άλλα μέτρα επιδοτήσεων. Αυτή η αυθαιρεσία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα θολό πλαίσιο διαχείρισης, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και με σαφή πολιτική ευθύνη», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:.

«Επισημαίνεται, ότι ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα στις 28 Μαΐου, δηλαδή μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση κατάργησης του Οργανισμού και ενσωμάτωσής του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, και του εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον κ. Μυλωνάκη επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του και ο κ. Βάρρας».

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αποστέλλοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής το άτυπο σημείωμα του κ. Βάρρα, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην πλήρη διαφάνεια, την ευθύνη και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του», κατέληξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

