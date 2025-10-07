Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ-για-Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-«Κακοστημένο-σίριαλ-σε-απευθείας-μετάδοση,-που-προκαλεί-οργή»

Την άρνηση του μάρτυρα Γρηγόρη Βάρρα να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζουν πηγές τους του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής Επιτροπής με εντολή Μητσοτάκη», για «κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση, που προκαλεί οργή» και αναφέροντας ότι « σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα ότι ο Γρ. Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου».

«Ο Γρ. Βάρρας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Μ. Βορίδη, αρνείται, κατά παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η προσβλητική προς τα μέλη της Επιτροπής συμπεριφορά του κ. Βάρρα συνιστά μια ακόμα απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει απροκάλυπτα τις μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου» αναφέρουν χαρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου.

«Ο κ. Βάρρας φαίνεται ότι δεν θα διστάσει να διαπράξει ποινικό αδίκημα για να μην απαντήσει σχετικά με τις ευθύνες των προϊσταμένων του και ειδικά του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον έχει διορίσει στο Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, τελείως προσχηματικά και για σαφείς επικοινωνιακούς λόγους, ζητά από τον μάρτυρα να αναθεωρήσει την απόφασή του» τονίζουν.

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρει πλέον ακέραια την ευθύνη για τον ευτελισμό των θεσμών και την προστασία όσων συμμετείχαν στο κύκλωμα που καταχράστηκε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να ενισχύσει τα πελατειακά δίκτυα της ΝΔ.

Παράλληλα, σε απόλυτο συντονισμό με το Μαξίμου, η πλειοψηφία της Εξεταστικής, διά στόματος Μακάριου Λαζαρίδη, παρέπεμψε ξανά στις καλένδες το αυτονόητο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τη δρομολόγηση της κατάθεσης των «Φραπέ», «Χασάπη», Μπουκώρου, Πιτσιλή, καθώς και ιδιοκτητών ΚΥΔ Κρήτης και Θεσσαλίας.

Το κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση προκαλεί την οργή της κοινής γνώμης και του αγροτικού κόσμου καθώς όλα αυτά διαμείβονται, κατά διαβολική «σύμπτωση», μία ημέρα μετά την αποστολή από τον κ. Μυλωνάκη προς την Επιτροπή του περιβόητου υπομνήματος, αποστολέας του οποίου ήταν τελικά ο κ. Βάρρας. Ο οποίος, όμως, φαίνεται ότι δεν θα απαντήσει ποτέ στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.



