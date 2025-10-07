ΠΟΕ:-«Καμπανάκι»-για-το-παγκόσμιο-εμπόριο-το-2026-παρά-το-άλμα-του-2025

Το outlook για το 2026 δεν φαίνεται το ίδιο ευοίωνο με το 2025, καθώς ο ΠΟΕ μείωσε την προηγούμενη πρόβλεψή του για αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών κατά 1,8% το επόμενο έτος, σε ένα «αναιμικό» ποσοστό της τάξεως του 0,5%.

Τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου για το 2025 αύξησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organisation), ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε προειδοποίηση πως οι προοπτικές για το επόμενο έτος αναμένεται να επιβραδυνθούν έντονα.

Σύμφωνα με το CNBC, στην πρόσφατη έκθεσή του με τίτλο “Global Trade Outlook and Statistics” που δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη, ο ΠΟΕ προέβλεψε ότι η αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών το 2025 θα αγγίξει το 2,4%, σημειώνοντας απότομη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του 0,9% που είχε δημοσιεύσει τον Αύγουστο.

Ωστόσο, το outlook για το 2026 δεν φαίνεται το ίδιο ευοίωνο, καθώς ο ΠΟΕ μείωσε την προηγούμενη πρόβλεψή του για αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών κατά 1,8% το επόμενο έτος, σε ένα «αναιμικό» ποσοστό της τάξεως του 0,5%.

«Η ανάπτυξη του εμπορίου αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2026, καθώς η παγκόσμια οικονομία θα “ψυχρανθεί” και η πλήρης επίδραση των υψηλότερων δασμών θα γίνει τελικά αισθητή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΠΟΕ.

Οι δασμοί της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν «αγκάθι» για το παγκόσμιο εμπόριο και όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο.

Τα κράτη παγκοσμίως έσπευσαν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο, αλλά ακόμη και εμπορικοί «σύμμαχοι», όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν δει να παραμένει ένας βασικός δασμός 10% στα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Το front-loading στις εισαγωγές

Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2025, κατά 4,9% σε ετήσια βάση, με διάφορους παράγοντες να συμβάλλουν στην ισχυρή αυτή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ΠΟΕ, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι «προκαταβολικές» εισαγωγές (front-loading imports) στις ΗΠΑ λόγω των ανησυχιών για την πορεία των δασμών και την πιθανή αύξησή τους.

Σημειώνεται ότι το front-loading στις εισαγωγές είναι μια στρατηγική όπου οι εταιρείες εισάγουν αγαθά σε μεγαλύτερες ποσότητες ή νωρίτερα από το συνηθισμένο, ώστε να αποφύγουν μελλοντικές αυξήσεις δασμών, ρυθμιστικές αλλαγές ή άλλες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος είναι να προστατευτούν τα περιθώρια κέρδους, να διατηρηθούν οι τιμές και να διασφαλιστεί η συνεχής παροχή προϊόντων στους καταναλωτές, «παρακάμπτοντας» πιθανές αυξήσεις κόστους.

Η ισχυρή ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, των διακομιστών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, προσθέτει η έκθεση, με τις δαπάνες που σχετίζονται με το AI να «οδηγούν» σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ανάπτυξης του εμπορίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 20% σε ετήσια βάση.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταθεί, με τις ΗΠΑ και την Ασία να επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στον τομέα.

Ο ΠΟΕ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ανάπτυξης του εμπορίου που σχετίζεται με το AI κατά το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της προήλθε από την Ασία, η οποία αντιπροσώπευε σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας AI-related ανάπτυξης του εμπορίου.

Ένας βασικός κίνδυνος σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΠΟΕ είναι η εξάπλωση των μέτρων περιορισμού του εμπορίου και η αβεβαιότητα όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές σε ολοένα περισσότερες οικονομίες και τομείς. Από την άλλη πλευρά, η βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δώσει μεσοπρόθεσμη ώθηση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η αύξηση των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών αναμένεται να επιβραδυνθεί από 6,8% το 2024 σε 4,6% το 2025 και 4,4% το 2026.