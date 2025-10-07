«Πράσινο-φως»-πήρε-τουριστική-επένδυση-22-εκατ.-ευρώ-στην-Κω

Στη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων βρίσκεται η εταιρεία CASA COA, η οποία έχει στα σκαριά ένα νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Κω, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, και μόλις πριν από λίγες ημέρες έλαβε το «πράσινο φως» από τον δήμο του νησιού για το project της.

Με απόφασή της η δημοτική κοινότητα Πυλίου γνωμοδότησε υπέρ της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. Επί της ουσίας, όπως αναφέρεται, η δημοτική κοινότητα γνωμοδότησε υπέρ της εισήγησης της διεύθυνσης Πολεοδομίας του δήμου Κω που είχε γνωμοδοτήσει με τη σειρά της θετικά επί της ΜΠΕ.

Και αυτό διότι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιχειρηματολογία του ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Πυλίου – Κω, Νεκτάριος Χατζησεβαστός: «Εμείς ως σύμβουλοι δεν έχουμε γνώση από ΜΠΕ και έτσι βλέπουμε την εισήγηση της διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου. Πρέπει να τηρούνται όμως κάθε φορά από κάθε ξενοδόχο αυτές οι μελέτες και υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων της μελέτης δεν είμαστε εμείς ως κοινοτικοί σύμβουλοι».

Το έργο

Βούληση της εταιρείας CASA COA είναι η ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού καταλύματος υψηλών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, στη θέση Λιμνάρα, στο Μαρμάρι του Πυλίου, στην Κω.

Πιο αναλυτικά, το project που έχει δρομολογήσει στο νησί ο αλβανικής καταγωγής Κονσταντίν Μεϊντί προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων και δυναμικότητας 1.200 κλινών, οι οποίες θα κατανέμονται σε 410 δωμάτια, σε έκταση που ξεπερνά τα 109 στρέμματα.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή χώρων εστίασης, χώρου στάθμευσης, αμφιθεάτρου 150 θέσεων, μικρού ναού, παιδοτόπου και δύο γηπέδων τένις. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί σε εποχική βάση, από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και θα απασχολεί περίπου 280 εργαζομένους.

Στόχος του έργου, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της CASA COA ενδέχεται να υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ, είναι «η παροχή υψηλών υπηρεσιών τριτογενούς τομέα και η κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης σχετικής τουριστικής ζήτησης του νησιού», όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία CASA COA ιδρύθηκε το 2021 από τον εργολάβο Κονσταντίν Μεϊντί και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 1,3 εκατ. ευρώ.