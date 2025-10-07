Πρωθυπουργοί και πρόεδροι με βραχύβιες θητείες – Το παγκόσμιο και το πανελλήνιο ρεκόρ

Τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Το προηγούμενο πρόσφατο παράδειγμα μικρής θητείας ήταν της Βρετανίδας Λιζ Τρας, η οποία άντεξε μόλις 44 ημέρες στον πρωθυπουργικό θώκο, από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2022.
Στη Γαλλία το στέμμα ανήκει δικαιωματικά στον Δούκα Καζιμίρ Λουί Βικτουρνιέν ντε Ρος σουάρ ντε Μορτεμάρ, ο οποίος υπηρέτησε λιγότερο από μία ημέρα, το μακρινό 1830.
Το παγκόσμιο ρεκόρ ωστόσο, κατέχει ο Μεξικανός Πέδρο Λασκουρέν, γνωστός στην ιστορία για τα 45 λεπτά της θητείας του, ο πιο σύντομος σε διάρκεια πρόεδρος παγκοσμίως.
Η θητεία του ως πρόεδρος του Μεξικού κράτησε για λιγότερο από μία ώρα στις 19 Φεβρουαρίου 1913.
Στις ΗΠΑ, η θητεία του Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον κράτησε μόλις ένα μήνα. Διετέλεσε πρόεδρος από τις 4 Μαρτίου 1841 έως το θάνατό του στις 4 Απριλίου 1841 από πνευμονία.
«Πανελλήνιος πρωταθλητής»
Στην Ελλάδα, τον τίτλο του πρωθυπουργού με τη μικρότερη θητεία κατέχει ο Αναστάσιος Χαραλάμπης, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από τις 16 έως τις 17 Μαρτίου 1922.
Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, η ταχεία παραίτηση της κυβέρνησης Χαραλάμπη οφείλεται σε στιχομυθία μεταξύ του ίδιου και του φρουράρχου της Βουλής.
Τέσσερις μόλις ημέρες διήρκησε η θητεία του Αλέξανδρου Οθωναίου, συγκεκριμένα από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου του 1933.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από τις 3 Απριλίου έως τις 21 Απριλίου του 1967.
Ο ίδιος είχε διατελέσει πρωθυπουργός για μόλις 21 ημέρες και το 1945, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 22 του ίδιου μήνα. Δύο θητείες μικρότερες του ενός μήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.