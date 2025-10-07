Πυρηνική αναγέννηση

Για την πράσινη ενέργεια ακούμε πόσο καιρό τώρα αλλά το Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ) έχει μπει με φόρα στο ταμπλό, καταγράφοντας νέα υψηλά και προσελκύοντας κεφάλαια από επενδυτές που βλέπουν στην πυρηνική ενέργεια ως την επόμενη μεγάλη επενδυτική ιστορία.

Από την εισαγωγή του τον Ιανουάριο του 2024, το ETF έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του, με το εύρος 52 εβδομάδων να κινείται από τα 32,7 έως τα 67,3 δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση για την πυρηνική αλυσίδα.

Στο χαρτοφυλάκιό του βρίσκουμε ονόματα όπως η Cameco, η Constellation Energy, η Centrus, η Oklo και η GE Vernova, καλύπτοντας παραγωγούς καυσίμου, παρόχους τεχνολογίας, καινοτόμους σχεδιαστές μικρών αντιδραστήρων (SMRs) και εταιρείες υποδομών.

Η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται εκθετικά, ειδικά λόγω των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν αδιάλειπτη τροφοδοσία. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται από πολλούς ως η μόνη αξιόπιστη λύση για το βασικό φορτίο, αντισταθμίζοντας την ασταθή παραγωγή των ΑΠΕ. Παράλληλα, η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού ουρανίου από τις ΗΠΑ περιορίζει την προσφορά, δημιουργώντας περιβάλλον ανόδου για τους παραγωγούς.

Σημαντικό μοχλό αποτελούν και οι τεχνολογικές εξελίξεις: οι SMRs, οι ταχείς αντιδραστήρες και οι νέες μέθοδοι επεξεργασίας υπόσχονται μείωση κόστους και επιτάχυνση έργων. Διαγραμματικά το ETF μετά την ανοδική διάλυση του τριγωνικού σχηματισμού στα 60 δολάρια έχει βάλει ως στόχο τα 70 δολάρια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 7, 2025