Πώς διαβάζουν στο Μαξίμου την ολική επαναφορά Τσίπρα – Η εσωκομματική κινητικότητα και οι δύο παρουσιάσεις βιβλίων

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με την παράλληλη προαναγγελία δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό διόλου δεν αιφνιδίασε το Μέγαρο Μαξίμου που έχει σταθμίσει αυτό το ενδεχόμενο και εκτιμά ότι κατά βάση θα αφορά την αναδιάταξη δυνάμεων στον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα υπενθυμίσει τα έργα και τις ημέρες του κ. Τσίπρα, καθώς κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι στο πλαίσιο του rebranding επιχειρεί να «ξεπλυθεί». Από την άλλη, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι δεν θα επιχειρηθεί μια αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκης-Τσίπρας, καθώς πρόκειται εν πολλοίς για ένα δίλημμα που απαντήθηκε από τους πολίτες.

“Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια”, είπε χθες με δηκτικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος όμως παράλληλα απέφυγε να προσδιορίσει τον πήχη για τη ΝΔ στο πώς θα μετρηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. «Αν πιστευουμε εμείς ως κυβέρνηση ότι ο πήχης μας, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση ’15 – ’19, τότε δεν θα τα καταφέρουμε», ανέφερε με νόημα ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε ότι και το 2019 και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι τον κ. Τσίπρα. Συνεπώς, ο στόχος είναι ο ίδιος για το 2027.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν στο thetimes|-.gr ότι ο πήχης της κυβέρνησης είναι στην πράξη ο ίδιος της ο εαυτός και τα “παραδοτέα” στους πολίτες, στη βάση και των δεσμεύσεων που η ΝΔ ανέλαβε. Βεβαίως, η επαναφορά του κ. Τσίπρα ενδεχομένως να “ζεσταίνει” ξανά ένα πιο «σκληρά» κομματικό κοινό, οι «κεντρώοι» ψηφοφόροι όμως δεν μοιάζουν να φοβούνται με τον ίδιον τρόπο μια παλινόρθωση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ζητούν από την κυβέρνηση αποτελεσματικότητα στα προβλήματα που ιεραρχούν ως κυρίαρχα, με πρώτο αυτό της ακρίβειας και του κόστους ζωής.

Ο Ρούτσι και οι ισορροπίες

Πέραν των ισορροπιων στην Κεντροαριστερά, πάντως, στη ΝΔ καλούνται να διαχειριστούν και τα του οίκου τους. Η ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Ντένις, χωρίς παράλληλα να διακινδυνεύσει η έναρξη της δίκης, ηταν, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στον πυρήνα της τοποθέτησης του Μεγάρου Μαξίμου εξ αρχής. Σημειωτέον, η ικανοποίηση της ουσίας του αιτήματος Ρούτσι δεν βγάζει για την κυβέρνηση από το κάδρο την προσπάθεια κομμάτων της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι ορισμένες δυνάμεις έχουν ως μόνο στοχο την καθυστέρηση της δίκης. Αυτή η αναφορά προφανώς φωτογραφίζει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και παράγων της δίκης.

Όλες τις προηγούμενες μέρες σήκωσε πολλή συζήτηση η παρέμβαση του Νίκου Δένδια, η οποία ήταν ρητά στην κατευθυνση ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι. Κυβερνητικά στελέχη επεχείρησαν να “στρογγυλέψουν” την τοποθέτηση, λέγοντας ότι δεν διαφοροποιείται από την κυβερνητική γραμμή. Όμως και άλλα στελέχη της ΝΔ, όπως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έσπευσαν τις προηγούμενες μέρες να εκπέμψουν υφολογικά στον ίδιο τόνο με τον κ. Δένδια. Σημειωτέον, χθες το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε εκ νέου αιχμές για τη στάση του κ. Δένδια, λέγοντας ότι “θα μπορούσα κι εγώ να βγαίνω και να λέω να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος. Δεν θα μπορούσα να πηγαίνω με τον λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι;”. Στο Πεντάγωνο πάντως είναι της άποψης ότι ο κ. Δένδιας εξέφρασε ένα ανθρώπινο αίτημα, χωρίς να παραγνωρίζει ότι επρόκειτο για αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, η οποία και εν τέλει απάντησε.

Τα δύο βιβλία

Σε αυτό το περιβάλλον και στον απόηχο του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που πέρασε μάλλον κάτω από τα ραντάρ, χωρίς ιδιαίτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον, οι προβολείς αυτή την εβδομάδα μετατοπίζονται σε δύο παρουσιάσεις βιβλίων. Οι συγγραφείς τους, τρόπον τινά, αποτελούν τα δύο «πρόσωπα» της ΝΔ, αφενός το πιο παραδοσιακό και αφετέρου αυτό της διεύρυνσης.

Η πρώτη, αυτή του Ευριπίδη Στυλιανίδη, θα γίνει την Τετάρτη στο Ωδείο Αθηνών με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου δεν αποκλείεται να συμπέσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, για πρώτη φορά μετά από καιρό. Οι δύο πρώτοι έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους, ο τρίτος είναι πολύ πιθανόν να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της κόρης του. Την Πέμπτη αντιστοίχως παρουσιάζεται το βιβλίο του πρώην διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του κ. Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη, με θέμα τη στροφή της ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή διεθνούς εικόνας από το 2019 ως το 2024. Η παρουσίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, με παρόντα τον κ. Μητσοτάκη.