Πώς-«μοιράζει»-τα-ebitda-της-metlen-η-fitch

Η Metlen στοχεύει να επιτύχει περίπου 30% μερίδιο αγοράς στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και να προσθέσει περίπου 1,2 GW ανανεώσιμων πηγών και 500 MW αποθήκευσης (μπαταριών) έως το 2028, εξηγεί η Fitch στην ανάλυση με την οποία διατήρησε την αξιολόγηση BB+ της εισηγμένης.

Οπως εξηγεί αυτό ενισχύει την φυσική αντιστάθμιση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης σε συνθήκες μεταβλητότητας τιμών. Η Fitch αναμένει ότι ο τομέας Ενέργειας θα συνεισφέρει κατά μέσο όρο 30% του ενοποιημένου EBITDA έως το 2028. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει βάλει στόχο να αυξήσει τα EBITDA μεσοπρόθεσμα πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

Η παραγωγή μετάλλων

Προβλέπουμε ότι η παραγωγή αλουμινίου θα αυξηθεί σε περίπου 287.000 τόνους έως το 2027 (έναντι 245.000 τόνων το 2025), υποστηριζόμενη από αύξηση της δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου άνω των 100.000 τόνων (από περίπου 60.000).

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για αύξηση της παραγωγής αλουμίνας κατά σχεδόν 40% έως το 2028. Οι στρατηγικές συμφωνίες με τη Rio Tinto ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού: η Rio Tinto θα προμηθεύει βωξίτη την περίοδο 2027-2034, ενώ η Metlen θα προμηθεύει αλουμίνα για την ίδια περίοδο, με προαιρετική τριετή επέκταση και για τις δύο συμβάσεις. Η Fitch εκτιμά ότι οι δραστηριότητες μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των νέων αξόνων, θα συνεισφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 26% του ενοποιημένου EBITDA.

Τα Εργα BOT

Η Metlen απαιτεί τα νέα έργα BOT να έχουν προπωληθεί πριν από την κατασκευή, εξασφαλίζοντας τιμές και αποτιμήσεις εκ των προτέρων. Αυτό περιορίζει την έκθεση στην ανοιχτή αγορά (εσωτερικό όριο 1 δισ. ευρώ) και μειώνει ουσιωδώς τον αναπτυξιακό κίνδυνο, στοιχείο θετικό για την πιστοληπτική αξιολόγηση. Οι πωλήσεις έργων στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ τα έργα στη Χιλή πωλήθηκαν νωρίτερα φέτος. Η Fitch αναμένει η συμβολή EBITDA να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε περίπου 29% για την περίοδο 2025-2028.

Νέες δραστηριότητες

Η διοίκηση στοχεύει οι δραστηριότητες γαλλίου, άμυνας και κυκλικών μετάλλων να συνεισφέρουν περίπου 20% του συνολικού EBITDA μεσοπρόθεσμα και να αυξήσουν τη διαφοροποίηση τελικών αγορών και το ποσοστό συμβολαιοποιημένων εσόδων (ιδίως στην άμυνα).

Οι επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας νέες εγκαταστάσεις στον Βόλο και στη SOMETRA. Η εκτέλεση προχωρούσε σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Α΄ εξάμηνο 2025. Η Fitch ενσωματώνει περίπου το ένα τρίτο της εκτιμώμενης από τη διοίκηση συμβολής του EBITDA, ώστε να αντικατοπτριστεί ο κίνδυνος σταδιακής ανόδου, καθώς ο τομέας κυκλικών μετάλλων παραμένει μη δοκιμασμένος σε μεγάλη κλίμακα.

Ευκαιρίες Ανάπτυξης σε EPC/Υποδομές

Η Metlen έχει εντείνει από το 2023 την παρουσία της σε έργα υποδομών και παραχωρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε έργα με ιδιωτικούς αντισυμβαλλομένους μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Οι παραχωρήσεις αυτές προσφέρουν σταθερά έσοδα μετά την ολοκλήρωση, αλλά έχουν περιορισμένη βραχυπρόθεσμη επίδραση. Η Fitch αναμένει ότι η συμβολή EBITDA από έργα EPC ενέργειας, υποδομές και παραχωρήσεις θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 15% έως το 2028.