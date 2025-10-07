Πώς ο Μακρόν οδηγεί την Ευρώπη σε νέα κρίση

Η εικόνα του Εμανουέλ Μακρόν να περιπλανιέται μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα, όπως περιγράφεται σε πρόσφατο άρθρο του Reuters, αποτυπώνει με συμβολικό τρόπο την πολιτική απομόνωση του Γάλλου προέδρου. Μετά την παραίτηση του πέμπτου πρωθυπουργού του σε μόλις δύο χρόνια, του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μακρόν φαίνεται να χάνει τον έλεγχο της πολιτικής σκηνής στη Γαλλία. Η κρίση αυτή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας. Οι λανθασμένοι χειρισμοί του Μακρόν, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την αποτυχία του να σχηματίσει σταθερή κυβέρνηση, κινδυνεύουν να πυροδοτήσουν μια νέα κρίση χρέους στην Ευρώπη, με τις αγορές να ετοιμάζονται να «επιτεθούν» στη Γαλλία, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της ηπείρου.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ένα χρονικό αποτυχίας

Η πολιτική κρίση που μαστίζει τη Γαλλία έχει τις ρίζες της στην απόφαση του Μακρόν το 2024 να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μια κίνηση που αποδείχθηκε καταστροφική. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, διαιρεμένο σε τρία ιδεολογικά αντίθετα μπλοκ: το κεντρώο του Μακρόν, τη συντηρητική δεξιά και την αριστερά. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις που απέτυχαν να περάσουν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η παραίτηση του Λεκορνί, μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του, υπογράμμισε την αδυναμία του Μακρόν να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα.

Η αποτυχία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης έχει ενισχύσει την εικόνα ενός προέδρου που χάνει τον έλεγχο. Η κίνηση του Μακρόν να δώσει στον Λεκορνί δύο ημέρες για «τελευταίες συνομιλίες» με την αντιπολίτευση φανερώνει την απελπισία του να αποφύγει είτε νέες εκλογές, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ακροδεξιά, είτε την παραίτησή του, την οποία έχει επανειλημμένα αποκλείσει. Ωστόσο, η πολιτική του απομόνωση είναι πλέον εμφανής, καθώς ακόμη και οι πρώην σύμμαχοί του αποστασιοποιούνται, προετοιμαζόμενοι για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα και η απειλή των αγορών

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία της. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο Μακρόν έχει επενδύσει την πολιτική του κληρονομιά σε μεταρρυθμίσεις όπως η μείωση των φόρων και η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά η αδυναμία του να περάσει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Γαλλία, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μια επίθεση των αγορών στα γαλλικά ομόλογα θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα κρίση χρέους, παρόμοια με αυτή που έπληξε την ευρωζώνη τη δεκαετία του 2010.

Οι αγορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην πολιτική αστάθεια. Η παραίτηση του Λεκορνί και η απουσία αξιόπιστου κυβερνητικού σχήματος ενισχύουν την αβεβαιότητα, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τη Γαλλία. Τα επιτόκια των γαλλικών ομολόγων έχουν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να καλύψουν τον αυξανόμενο κίνδυνο. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, η Γαλλία κινδυνεύει να βρεθεί σε έναν φαύλο κύκλο, όπου το αυξημένο κόστος δανεισμού θα επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει επώδυνα μέτρα λιτότητας.

Η Ευρωπαϊκή διάσταση: Μια κρίση που απειλεί την ήπειρο

Η Γαλλία δεν είναι απλώς μια εθνική οικονομία, αλλά ένας από τους πυλώνες της ευρωζώνης. Μια κρίση χρέους στη Γαλλία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ευρωζώνη αντιμετωπίζει ήδη προκλήσεις όπως η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Η αδυναμία του Μακρόν να σταθεροποιήσει την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα του θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενισχύοντας τα ευρωσκεπτικιστικά κινήματα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η ακροδεξιά, με επικεφαλής τη Μαρίν Λε Πεν και το Εθνικό Μέτωπο, εκμεταλλεύεται την κρίση για να ενισχύσει τη θέση της. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα της Λε Πεν προηγείται στις προθέσεις ψήφου, και μια διάλυση της Βουλής θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πρωτοφανή νίκη της ακροδεξιάς. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε βαθιές συνέπειες για την Ευρώπη, καθώς η Λε Πεν έχει επανειλημμένα εκφράσει ευρωσκεπτικιστικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμφισβήτησης της παραμονής της Γαλλίας στην ευρωζώνη. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κρίση παρόμοια με το Brexit, αλλά με πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις, δεδομένης της κεντρικής θέσης της Γαλλίας στην ΕΕ.

Οι λανθασμένοι χειρισμοί του Μακρόν

Η ευθύνη για την τρέχουσα κρίση βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο τον Μακρόν. Η απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το 2024 θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας πολιτικός τζόγος που απέτυχε παταγωδώς. Αντί να ενισχύσει τη θέση του, ο Μακρόν κατέληξε με ένα κοινοβούλιο που δεν μπορεί να κυβερνηθεί, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Η επιμονή του να διορίζει πρωθυπουργούς από το κεντροδεξιό φάσμα, αντί να επιδιώξει ευρύτερες συμμαχίες, έχει αποξενώσει τόσο την αριστερά όσο και τη συντηρητική δεξιά.

Επιπλέον, η εμμονή του Μακρόν να διατηρήσει τις μεταρρυθμίσεις του, όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, έχει περιορίσει τις επιλογές του. Η αριστερά, με την οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί για να σχηματίσει κυβέρνηση, απαιτεί την ανατροπή αυτών των μεταρρυθμίσεων και την επιβολή φόρου πλούτου, κάτι που ο Μακρόν θεωρεί αδιανόητο. Αυτή η αδιαλλαξία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, με τον πρόεδρο να φαίνεται ανίκανος να προσαρμοστεί στις νέες πολιτικές συνθήκες.

Η πίεση των αγορών και το φάντασμα του 2010

Οι αγορές δεν συγχωρούν την αβεβαιότητα. Η εμπειρία της κρίσης χρέους της ευρωζώνης τη δεκαετία του 2010 έδειξε ότι οι επενδυτές είναι γρήγοροι να τιμωρήσουν χώρες με αδύναμες κυβερνήσεις και μη βιώσιμα δημοσιονομικά. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία υπέφεραν από δραματικές αυξήσεις στα επιτόκια των ομολόγων τους, με αποτέλεσμα την επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας και την παρέμβαση της τρόικας. Η Γαλλία, με το τεράστιο χρέος της που ξεπερνά το 110% του ΑΕΠ, βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο.

Η αύξηση των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν φαύλο κύκλο, όπου το αυξημένο κόστος δανεισμού θα επιδεινώσει το έλλειμμα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα λιτότητας που θα πλήξουν περαιτέρω την οικονομία. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να πυροδοτήσει κοινωνικές αναταραχές, όπως αυτές που προκάλεσαν τα Κίτρινα Γιλέκα το 2018-2019. Μια τέτοια κρίση δεν θα περιοριζόταν στη Γαλλία, αλλά θα εξαπλωνόταν σε ολόκληρη την ευρωζώνη, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στο ευρώ και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η κρίση στη Γαλλία δεν είναι απλώς εθνική, αλλά ευρωπαϊκή. Ο Μακρόν, που κάποτε θεωρούνταν ο «χρυσός πρίγκιπας» της ευρωπαϊκής πολιτικής, κινδυνεύει τώρα να γίνει ο αρχιτέκτονας μιας νέας κρίσης. Οι λανθασμένοι χειρισμοί του, από την πρόωρη διάλυση του κοινοβουλίου μέχρι την αδυναμία του να σχηματίσει σταθερή κυβέρνηση, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που απειλεί να κλονίσει τις αγορές. Εάν οι αγορές επιτεθούν στη Γαλλία, η κρίση χρέους που θα ακολουθήσει θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα περίοδο λιτότητας και πολιτικής αστάθειας στην Ευρώπη.

Η μόνη ελπίδα για την αποτροπή αυτής της κρίσης είναι ο Μακρόν να βρει έναν τρόπο να σταθεροποιήσει την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Ωστόσο, με την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών να φθίνει και την ακροδεξιά να καραδοκεί, οι επιλογές του είναι περιορισμένες. Εάν αποτύχει, η κληρονομιά του δεν θα είναι μόνο η αποτυχία της δικής του προεδρίας, αλλά και η πυροδότηση μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης. Η Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς το μέλλον της κρέμεται από μια κλωστή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, περιπλανώμενος στις όχθες του Σηκουάνα, ίσως να αναλογίζεται το μέλλον του. Όμως, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την προσωπική του πολιτική επιβίωση. Οι λανθασμένοι χειρισμοί του κινδυνεύουν να οδηγήσουν τη Γαλλία, και κατ’ επέκταση την Ευρώπη, σε μια νέα κρίση χρέους. Με τις αγορές σε επιφυλακή και την ακροδεξιά να κερδίζει έδαφος, ο χρόνος για τον Μακρόν τελειώνει. Η ικανότητά του να βρει μια λύση θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της Γαλλίας, αλλά και την πορεία της ευρωπαϊκής ηπείρου.