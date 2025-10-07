Σαράντα ελληνικές-εταιρείες-μαρμάρου-στη-διεθνή-έκθεση marmomac

Η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας–Θράκης (ΣΕΜΜΘ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μαρμάρου (GMA), οργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά την προβολή της εθνικής ταυτότητας Greek Marble | Then.Now.Forever στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Marmomac, που διεξήχθη από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βερόνα της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή έκθεση του κλάδου, με περισσότερους από 50.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 140 χώρες και 1.400 εκθέτες από 54 χώρες, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 40 κορυφαίες εταιρείες. Τα εντυπωσιακά ελληνικά περίπτερα, τα οποία ήταν κατανεμημένα σε συνολικά επτά halls ανέδειξαν τα μοναδικά χαρακτηριστικά, την ποικιλομορφία και την υψηλή αισθητική του ελληνικού μαρμάρου, παρουσιάζοντας καινοτόμες αρχιτεκτονικές εφαρμογές με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, περίπτερο προβολής του ελληνικού μαρμάρου είχε στηθεί σε κεντρικό σημείο της έκθεσης μαγνητίζοντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Επίσης η καμπάνια με το μήνυμα «Greek Marble | Then. Now. Forever. – A symbol of excellence» προβλήθηκε στρατηγικά στις προσόψεις κεντρικών κτιρίων της Marmomac , στον επίσημο κατάλογο και στην κεντρική γιγαντοοθόνη του Hall «Marmomac Plus Theater», σημείο συνάντησης και ομιλιών των κορυφαίων αρχιτεκτονικών γραφείων και κατασκευαστικών ομίλων αλλά και διακεκριμένων καλλιτεχνών απ΄ όλο τον κόσμο.

Τέλος, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνούς συνεργασίας του κλάδου, μεταξύ άλλων δράσεων την τρίτη μέρα της έκθεσης συνδιοργανώθηκε εκδήλωση δικτύωσης από την Enterprise Greece και τον ΣΕΜΜΘ.

Την ελληνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ιταλία, όπως η κα Βασιλική Kουσκούτη Σύμβουλος ΟΕΥ από το Γραφείο ΟΕΥ στη Ρώμη και η κα Παγώνα Λάρδα, Γενική Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ από το Γραφείο ΟΕΥ στο Μιλάνο, καθώς και εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Με την παρουσία της και φέτος η Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ελληνικό μάρμαρο με την ιστορία και την παγκόσμια φήμη του, συνεχίζει να αποτελεί συνώνυμο ποιότητας, πολυτέλειας και διαχρονικής αξίας.

Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Marmomac 2025 επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική του ελληνικού μαρμάρου. Με 40 κορυφαίες εταιρείες και μια ενιαία στρατηγική παρουσίαση, αναδεικνύουμε το μάρμαρο ως υλικό που ενώνει την παράδοση με την καινοτομία, την ανθεκτικότητα με την αισθητική, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και βιωσιμότητας.»