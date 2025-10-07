Σούπερ μάρκετ: «Πρωταθλητές» στις αυξήσεις τιμών το κρέας και οι σοκολάτες – Ποια προϊόντα επιμένουν ανοδικά

Μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Αύγουστο παρουσίασαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο, με μία σειρά προϊόντων πάντως να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, επιβαρύνοντας το καλάθι των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ήταν της τάξης του +0,61% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 4 μήνες.

Μειωμένες οι τιμές -0,76% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2025 καταγράφονται μειωμένες κατά -0,76%. Ωστόσο, συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024-Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,76%.

- ΙΕΛΚΑ

Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη πτώση τιμών

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,63%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,40%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -5,18%

Τροφές & είδη για κατοικίδια: -3,21%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,18%

Όπως επισημαίνεται από το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

- ΙΕΛΚΑ

Το top-5 των ανατιμήσεων

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,88%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +6,06%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,26%

Κατεψυγμένα: +3,82%

Γιατί οι τιμές στα φρέσκα κρέατα καταγράφουν «άλμα»

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα, όπως επισημαίνεται από το ΙΕΛΚΑ, πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, την εβδομάδα 38 του 2025 (15-21 Αυγούστου) η τιμή παραγωγού του Βόιου Κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 35,4% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 23,5% σε σχέση με την αρχή του 2025, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

- ΙΕΛΚΑ

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται τιμές 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και στις 10,710 δολάρια ανά τόνο, παράλληλα οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Πού αποδίδεται η συγκράτηση των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση των τιμών τον Σεπτέμβριο οφείλεται στους εξής παράγοντες: