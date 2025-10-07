Τουλάχιστον-40-νεκροί-από-βομβαρδισμό-του-στρατού-σε-βουδιστικό-φεστιβάλ-διαδήλωση-κατά-της-χούντας-στη-Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ βομβάρδισε τη Δευτέρα ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τη βουδιστική εορτή του Φωτός και για να διαδηλώσει κατά της χούντας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, δήλωσαν ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η Διεθνής Αμνηστία, που αναφέρεται σε αυτήν την επίθεση σε μια ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για 17-20 νεκρούς. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Τσάουνγκ Ου, στην κεντρική Μιανμάρ, για αυτήν τη μεγάλη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της βουδιστικής νηστείας.

Ο στρατός βομβάρδισε τη διαδήλωση, ανέφερε ένα μέλος της επιτροπής της γειτονικής κοινότητας Μονίουα, που οργάνωσε το φεστιβάλ. Η γυναίκα αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη γιορτή αλλά και για να διαδηλώσει κατά της χούντας. Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80.

«Η επιτροπή σήμανε συναγερμό και περίπου το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων πρόλαβε να φύγει», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι κρατούσαν κεριά και, την επόμενη στιγμή, ήταν πεσμένοι στο έδαφος, κατακρεουργημένοι. Μικρά παιδιά κομματιάστηκαν», περιέγραψε η γυναίκα, που δεν βρισκόταν στο σημείο αλλά παραβρέθηκε σήμερα στις κηδείες των θυμάτων.

Ένας μάρτυρας, κάτοικος του Τσάουνγκ Ου, επιβεβαίωσε τον απολογισμό. Όπως είπε, οι άνθρωποι προσπάθησαν να τρέξουν όταν αντιλήφθηκαν ότι ένα αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους και έριξε δύο βόμβες. Ο μάρτυρας είπε ότι σήμερα κήδεψε εννέα φίλους του. Τον ίδιο απολογισμό επικαλείται και ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η επίθεση αυτή «θα πρέπει να αποτελέσει το σήμα συναγερμού που δείχνει ότι οι πολίτες στη Μιανμάρ χρειάζονται κατεπειγόντως προστασία».

«Η διεθνής κοινότητα ίσως ξέχασε τον πόλεμο στη Μιανμάρ, όμως ο στρατός επωφελείται από τη μείωση της προσοχής για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, χωρίς καμία τιμωρία» ανέφερε ο Τζο Φρίμαν, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε μια ανακοίνωσή του.