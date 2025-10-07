Το-etf-που-«εξορύσσει»-αποδόσεις-πάνω-από-120%

Το VanEck Gold Miners ETF (GDX) έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους επενδυτές που θέλουν έκθεση στις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού παγκοσμίως. Το ETF ακολουθεί τον δείκτη MarketVector Global Gold Miners, περιλαμβάνοντας κολοσσούς όπως οι Newmont, Barrick Gold, Agnico Eagle και Franco-Nevada, και έχει κερδίσει δημοτικότητα χάρη στην ευρεία διασπορά και την υψηλή του ρευστότητα. Η πορεία του το 2025 είναι εντυπωσιακή, καθώς κατέγραψε άνοδο που ξεπερνά το 120% από την αρχή της χρονιάς, οδηγώντας τον δείκτη σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού που πλέον πλησιάζει στο κατώφλι των 4.000 δολαρίων είναι ο νούμερο ένα παράγοντας όπου και αυτός με τη σειρά του τροφοδοτείται από την αβεβαιότητα στις αγορές, την ανάγκη προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό και τις μειώσεις επιτοκίων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες εξόρυξης απολαμβάνουν διευρυμένα περιθώρια κέρδους, αφού τα κόστη παραγωγής παραμένουν σχετικά σταθερά ενώ τα έσοδα εκτινάσσονται. Το GDX λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής της κίνησης του χρυσού, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την απλή κατοχή του μετάλλου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εισροές κεφαλαίων, καθώς τα thematic ETFs προσελκύουν ρευστότητα από θεσμικούς και ιδιώτες που αναζητούν καταφύγιο και διαφοροποίηση. Διαγραμματικά το GDX μετά την ανοδική διάλυση των 54,60 δολαρίων τον περασμένο Αύγουστο δείχνει να έχει πάρει φόρα για τη ζώνη των 80 με 81 δολαρίων (τώρα 78,60).

