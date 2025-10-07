intracom-telecom:-Πρώτη-επίδειξη-λειτουργίας-του-αδειοδοτημένου-φάσματος-29/31-ghz-lmds-της-geolinks

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, και η GeoLinks, κορυφαίος πάροχος σταθερής ασύρματης ευρυζωνικότητας στις Η.Π.Α. πραγματοποίησαν την πρώτη ζωντανή επίδειξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου φάσματος 29/31 GHz LMDS της GeoLinks στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση, η επίδειξη, που υλοποιήθηκε στην κορυφή του εμβληματικού Rio Hotel στο Λας Βέγκας, αξιοποιεί το WiBAS™ G5 Point-to-Multipoint (PtMP) Smart Base Station της Intracom Telecom και παρουσιάζεται στο πλαίσιο της έκθεσης WISPAPALOOZA 2025, αναδεικνύοντας την επόμενη γενιά σταθερής ασύρματης πρόσβασης με αξιοπιστία επιπέδου οπτικής ίνας, ασφάλεια carrier-class και μηδενικές παρεμβολές.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στον χώρο της επίδειξης την απόδοση, την επεκτασιμότητα και την ασφάλεια του αδειοδοτημένου φάσματος, αξιοποιώντας την τεχνολογία WiBAS™ G5 της Intracom Telecom. Η προηγμένη αρχιτεκτονική mmWave της πλατφόρμας εξασφαλίζει υψηλή χωρητικότητα και σταθερότητα σήματος σε αστικά, προαστιακά και αγροτικά περιβάλλοντα.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους να επεκτείνουν την ευρυζωνική πρόσβαση, να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να επαναπροσδιορίσουν την απόδοση της σταθερής ασύρματης συνδεσιμότητας για τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, οι επικεφαλής των δύο εταιρειών δήλωσαν:

«Η σημερινή ημέρα είναι κομβικής σημασίας για την GeoLinks και για την αγορά της σταθερής ασύρματης πρόσβασης των Η.Π.Α.», ανέφερε ο κ. Kevin Hetrick, CEO της GeoLinks. «Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένου φάσματος LMDS που καλύπτει 1.300 κομητείες σε όλη την επικράτεια, είμαστε οι μόνοι που παρέχουμε συνδεσιμότητα εφάμιλλη της οπτικής ίνας σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς τους περιορισμούς που θέτει το μη αδειοδοτημένο φάσμα.

Η επίδειξη που πραγματοποιούμε με την Intracom Telecom στο Λας Βέγκας αναδεικνύει τη νέα γενιά σταθερής ασύρματης πρόσβασης που διακρίνεται από ευρυζωνικότητα πολλών Gigabit, χωρίς παρεμβολές και με εξαιρετικές (carrier-grade) επιδόσεις. Το ορόσημο αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα αναπτύσσεται και επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο, και θα παρουσιάσουμε πλήρως την πρωτοβουλία μας στην έκθεση WISPAPALOOZA 2025».

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη GeoLinks για την επίδειξη του αδειοδοτημένου φάσματός της LMDS», πρόσθεσε ο κ. Κυριάκος Βέργος, CEO της Intracom Telecom USA. «Οι τεχνολογικές καινοτομίες της Intracom Telecom στα υβριδικά συστήματα τεχνολογίας FWA mmWave beamforming, που βασίζονται στη δική μας αρχιτεκτονική baseband, αποτελούν σταθμό για τον κλάδο. Η εν λόγω εγκατάσταση στο Rio Hotel συμβολίζει τη δυναμική της κοινής μας πρότασης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι πάροχοι (WISPs) να εξυπηρετούν επιχειρήσεις, παρόχους χονδρικής και συγκροτήματα κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων με επιδόσεις ανάλογες της οπτικής ίνας, και κυρίως με αισθητά χαμηλότερο κόστος υποδομής».

Το αδειοδοτημένο φάσμα προσφέρει υψηλού επιπέδου ασφάλεια δικτύου, καθώς λειτουργεί σε αποκλειστικές, προστατευμένες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), συχνότητες που αποτρέπουν παρεμβολές, αλλοίωση σήματος και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Σε αντίθεση με τα μη αδειοδοτημένα φάσματα, οι συχνότητες αυτές είναι νομικά κατοχυρωμένες, επιτρέποντας τη μετάδοση μόνο σε εξουσιοδοτημένους φορείς. Η αποκλειστικότητα αυτή λειτουργεί ως φυσικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας, συμπληρώνοντας τις τεχνικές κρυπτογράφησης, την πιστοποιημένη πρόσβαση και τους μηχανισμούς άμυνας σε επίπεδο δικτύου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, χωρίς παρεμβολές περιβάλλον επικοινωνίας.

Το αποτέλεσμα είναι αξιοπιστία υψηλού επιπέδου (carrier-grade) και ακεραιότητα δεδομένων, τα ίδια πρότυπα που χαρακτηρίζουν τα δίκτυα επιχειρήσεων, άμυνας και δημόσιας ασφάλειας παγκοσμίως. Ο συνδυασμός επιδόσεων και ασφάλειας αποτελεί τον πυρήνα της ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς.

Μέσα από τη στρατηγική αυτή συνεργασία, η GeoLinks και η Intracom Telecom παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν συνδυάζοντας τα πανεθνικά δικαιώματα αδειοδοτημένου φάσματος και την υβριδική υποδομή οπτικής ίνας και ασύρματης δικτύωσης της GeoLinks, με την υψηλής ποιότητας πλατφόρμα WiBAS™ G5 FWA της Intracom Telecom, που εμπιστεύονται πάροχοι διεθνώς. Από κοινού, οι δύο εταιρείες θέτουν τα θεμέλια για τη νέα εποχή όσον αφορά τις επιδόσεις της σταθερής ασύρματης πρόσβασης και την καινοτομία στην ευρυζωνικότητα επόμενης γενιάς.

Μια νέα εποχή για την ευρυζωνικότητα στις Η.Π.Α. αναδύεται. Η επίδειξη, που βασίζεται στην τεχνολογία WiBAS™ G5 της Intracom Telecom και στο αδειοδοτημένο φάσμα της GeoLinks, αποδεικνύει ότι η σταθερή ασύρματη πρόσβαση μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα πολλαπλών Gigabit, χαμηλής καθυστέρησης και χωρίς παρεμβολές σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινότητες σε όλη τη χώρα, επιταχύνοντας την ψηφιακή ένταξη και επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της ασύρματης ευρυζωνικότητας.