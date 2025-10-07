jumbo:-Αυξημένες-κατά-7,6%-οι-πωλήσεις-στο-9μηνο

Αύξηση 7,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, στο 9μηνο του 2025, με τις επιδόσεις των καταστημάτων στην ελληνική αγορά να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα και μεμονωμένα τον Σεπτέμβριο, με φόντο και την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τις προφανείς δημογραφικές αντιξοότητες.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο, πρόκειται για τον μήνα που παραδοσιακά περιλαμβάνει πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε αύξηση πωλήσεων της τάξης του +4% για τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να παρουσιάζει πολυποίκιλες προκλήσεις.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κατηγορία των σχολικών ειδών επηρεάζεται δομικά από τη συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για τις πωλήσεις σχολικών προϊόντων, την οποία ο Όμιλος αντιμετωπίζει με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών που απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025, απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η μοναδική σχέση τιμής–ποιότητας που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις παραμένουν σταθερές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, στην Ελλάδα και την Κύπρο οι επιδόσεις των καταστημάτων κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, στηρίζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου, παρά τις προφανείς δημογραφικές αντιξοότητες.

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου +7,6%, διατηρώντας τον ρυθμό ανάπτυξης σταθερό, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

Ελλάδα

Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, για το 9μηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας – χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +3% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e jumbo.ro) παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 9μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +6% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.