Pantelakis Securities: Διατήρηση σύστασης «overweight» για τη Jumbo – Αύξηση τιμής-στόχου στα €37,5

Η Pantelakis Securities διατήρησε τη σύσταση «overweight» για τη Jumbo, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ (από 36 ευρώ), παρά τα όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 117,2 εκατ. ευρώ, περίπου 6% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η υστέρηση στα κέρδη αποδίδεται στη μείωση του μεικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 53,9%, έναντι εκτίμησης 55,4%, με την ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα – κυρίως προς το Ισραήλ – να ευθύνεται για περίπου 0,9 π.μ. της μείωσης.

Παράλληλα, η αγορά, σύμφωνα με την ανάλυση, υποτίμησε το διπλό όφελος στο μεικτό περιθώριο από την πτώση του δολαρίου και των ναύλων, ενώ αγνόησε τη συμβολή των εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 49% ετησίως και αντιπροσωπεύουν το 34% της αύξησης πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο.

Η Pantelakis εκτιμά ότι η δραστηριότητα franchise εμφανίζει μικτό περιθώριο περίπου 13%, έναντι 58% της κύριας δραστηριότητας, ωστόσο λόγω χαμηλότερης κεφαλαιακής δέσμευσης και υψηλής αποδοτικότητας, οι εξαγωγές αποφέρουν ισχυρό περιθώριο EBIT άνω του 20%, έναντι 32%-33% της κύριας δραστηριότητας.

Η μετοχή θεωρείται χαμηλά αποτιμημένη, με 10,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2025 και 7,1 φορές EV/EBITDA, ενώ οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025-26 υπολογίζονται στο 6,3%-7,6% και η μερισματική απόδοση στο 8%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί πτώση του περιθωρίου EBITDA στο 19,3% από 36% το 2024, ενώ ακόμη και στην τιμή-στόχο, η μετοχή διαπραγματεύεται με 13,9x EPS και 9,5x EV/EBITDA για τη χρήση 2026.