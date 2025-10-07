Wall: Διακόπηκε το τεχνολογικό σερί – Φόβοι για φούσκα της ΑΙ

Ο S&P 500 διέκοψε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου επταήμερο σερί κερδών καθώς οι μετοχές της Oracle σημείωσαν σημαντική πτώση, ενώ και η ανησυχία για το shutdown συνεχίζεται.

Ο δείκτης S&P 500 αντιμετώπισε δυσκολίες την Τρίτη 7/10, επηρεασμένος από την πτώση των μετοχών της Oracle, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την κερδοφορία της εταιρείας στην υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street παρακολουθούσε επίσης τις εξελίξεις γύρω από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, που έχει ήδη μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης υποχώρησε κατά 0,38% στις 6.714,59 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε κατά 0,67% στις 22.788,363 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο Dow Jones Industrial Average κατά 0,20% στις 46.602,98 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle ηγήθηκαν της πτώσης στον τεχνολογικό τομέα, μετά από δημοσίευμα του The Information που ανέφερε ότι η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στο cloud από ό,τι εκτιμούσαν οι αναλυτές και ότι χάνει χρήματα σε ορισμένες συμφωνίες ενοικίασης chips της Nvidia. Οι μετοχές της Oracle έχασαν πάνω από 2%, οδηγώντας τον Nasdaq στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για δαπάνες κεφαλαίου και για να εξασφαλίσει κανείς την τεχνολογία που χρειάζεται για να αυξήσει τα κέρδη στον νέο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικής της Ameriprise, στο CNBC. «Οι επενδυτές θα αρχίσουν να εξετάζουν πόσα χρήματα δαπανώνται και ποιο είναι το ROI (απόδοση επένδυσης)».

«Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα. Απλώς πιθανώς χρειάζεται μια αναπροσαρμογή των προσδοκιών σχετικά με τα αποτελέσματα και την κερδοφορία από τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται αυτή τη στιγμή στην AI», πρόσθεσε.

Το shutdown συνεχίζεται

Οι ελπίδες για επαναλειτουργία της κυβέρνησης τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, καθώς η Γερουσία απέτυχε για πέμπτη φορά να περάσει το νομοσχέδιο της Βουλής που θα χρηματοδοτούσε την κυβέρνηση έως τις 21 Νοεμβρίου. Οι ψήφοι ήταν κυρίως κατά κομματικών γραμμών, με τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικούς να χρειάζονται για να φτάσει το όριο των 60 ψήφων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι φταίνε οι Δημοκρατικοί, γράφοντας στο Truth Social ότι είναι «έτοιμος να συνεργαστεί, αλλά πρώτα πρέπει να ανοίξει η κυβέρνηση». Παράλληλα, η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία, με επικεφαλής τον Chuck Schumer, διέψευσε τις δηλώσεις για προχωρημένες συνομιλίες και τόνισε ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις.

Η αβεβαιότητα γύρω από το shutdown οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν σε ασφαλή καταφύγια, με αποτέλεσμα οι τιμές του χρυσού να φτάσουν για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά.

Το shutdown, που μπήκε στην έβδομη ημέρα, ενδέχεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην αμερικανική οικονομία όσο παρατείνεται. Καθυστερεί την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων και σημαίνει ότι εργαζόμενοι, όπως αυτοί της TSA και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν πληρώνονται. Αν η διακοπή συνεχιστεί, ακόμη και τα ενεργά μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν θα λάβουν μισθό.

«Καθώς πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν μισθό, θα αυξηθεί η πίεση στο Κογκρέσο για συμφωνία», σημείωσε ο Saglimbene.

Οι επενδυτές προβληματίστηκαν επίσης από την αβεβαιότητα γύρω από τη φορολογική πολιτική του Τραμπ, μετά την ανακοίνωση ότι θα συζητήσει τους δασμούς σε καναδικά προϊόντα με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ευνοηθεί η χώρα του, αλλά ότι «ανταγωνίζεται για τις ίδιες επιχειρήσεις» με τις ΗΠΑ.

Πετρέλαιο: Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές μετά το χθεσινό άλμα

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν σήμερα, μετά το χθεσινό άλμα αλλά και τη μέτρια αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ τον Νοέμβριο, εν μέσω ενδείξεων για υπερπροσφορά στην αγορά.

Το Brent υποχώρησε κατά 2 σεντς ή 0,03%, στα 65,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχύθηκε κατά 4 σεντς ή 0,06%, στα 61,73 δολάρια.

Οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού ο OPEC+ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο.