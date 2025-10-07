Wall Street: Μεγαλώνει η ανησυχία για «ΑΙ φούσκα» – Ξυπνάνε μνήμες “dot-com” τα κέρδη δισεκατομμυρίων μέσα σε λίγα λεπτά

Oλοένα και αυξάνεται ο αριθμός των επενδυτών της Wall Street που ανησυχεί ότι αυτό τα εκρηκτικά κέρδη που μεταφράζονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά, είναι σημάδια μίας ανθυγιεινής αγοράς που θυμίζει την εποχή των dot-com, σημειώνει το -.

Διάχυτος είναι ο ενθουσιασμός ανάμεσα στους επενδυτές όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη της OpenAI και τις συμφωνίες που κλείνει με άλλες εταιρείες, κινήσεις που δημιουργούν μεγάλη κερδοφορία στις μετοχές τεχνολογίας. Ωστόσο, ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των επενδυτών της Wall Street που ανησυχεί ότι αυτά τα εκρηκτικά κέρδη που μεταφράζονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά, είναι σημάδια μίας «ανθυγιεινής» αγοράς που θυμίζει την εποχή της «φούσκας του dot-com», σημειώνει το -.

Μία τέτοια εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε την Δευτέρα η Advanced Micro Devices, καθώς η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύτηκε, με την κεφαλαιοποίηση της να ξεπερνά για λίγο τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού ο κατασκευαστής τσιπ υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της AMD ενισχύεται για δεύτερη ημέρα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 4%, μετά από τα χθεσινά κέρδη 23% που σημείωσε την Δευτέρα.

CEO AMD: Οι επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης «σκέφτονται πολύ στενόμυαλα»

Τον περασμένο μήνα, η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο 36%, προσθέτοντας 255 δισ. δολ. στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας λογισμικού σε μία μόνο συνεδρίαση, μετά το εντυπωσιακό guidance που ανακοίνωσε για την μονάδα cloud, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με τον δημιουργό του ChatGPT, ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις συμφωνίες αποτύχει, θα υπάρξει αυτό το φαινόμενο ντόμινο που νομίζω ότι είναι ανησυχητικό» δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στην Zacks Investment Management Inc., η οποία διαθέτει περίπου 12 δισ. δολ. σε περιουσιακά στοιχεία. «Μου θυμίζει αυτό που συνέβη με τις τηλεπικοινωνίες στα μέσα της δεκαετίας του ’90» συμπλήρωσε.

Τα συγκεκριμένα deal κάνουν την εμφάνισή τους την ώρα που μεγαλώνει η ανησυχία για τη δημιουργία μιας φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι βασικοί παίκτες – δηλαδή η Nvidia Corp. και η OpenAI – δεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσα από συμφωνίες με εταιρείες που κατασκευάζουν υποδομές για την τεχνολογία. Καθώς δαπανώνται περισσότερα χρήματα, υπάρχει αυξανόμενος φόβος ότι η τάση θα καταλήξει σε μια κατάρρευση όπως συνέβη πριν από 25 χρόνια μετά την ευφορία του dot-com, όπως αναφέρει το -.

Ακόμα χειρότερη μία φούσκα σήμερα

Μία τέτοια εξέλιξη, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο επώδυνη σήμερα, καθώς οι κορυφαίες μετοχές τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% του δείκτη S&P 500, σε σύγκριση με λιγότερο από 15% το 1999.

«Η αγορά τιμολογεί αυτές τις συμφωνίες σαν όλοι όσοι συναλλάσσονται με την OpenAI να είναι νικητές», δήλωσε ο Μάικλ Ο’ Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Jonestrading.

«Η OpenAI είναι μια εταιρεία με αρνητικές ταμειακές ροές και δεν έχει τίποτα να χάσει υπογράφοντας αυτές τις συμφωνίες. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πιο απαιτητικοί. Αλλά αυτό είναι ένα περιβάλλον όπου πρώτα αγοράζεις και μετά κάνεις ερωτήσεις» τόνισε.

Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds, Πολ Τούντορ Τζόουνς, δήλωσε ότι το τρέχον σκηνικό του θυμίζει τη φούσκα των dot-com σε συνέντευξή του χθες στο CNBC.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι όλες οι συνιστώσες είναι σε καλή θέση για μία τέτοιου είδους έκρηξη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά και πιστεύω ότι κάποια εκδοχή της θα επαναληφθεί και τώρα. Αν μη τι άλλο, η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο εκρηκτική από το 1999», δήλωσε στο CNBC.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tudor Investment Corporation πρόσθεσε, ότι οι κυκλικές συναλλαγές ή η χρηματοδότηση προμηθευτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τον κάνουν «να ανησυχεί».

Οι κυκλικές κεφαλαιακές δομές τους, με τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τα χρήματα η μία της άλλης για να αγοράζουν τα προϊόντα η μία της άλλης, είναι μία από τις μεγάλες ανησυχίες σχετικά με τις συμφωνίες ανέφερε ο Μάλμπερι.

Επιπλέον, η κλίμακα των κινήσεων της χρηματιστηριακής αγοράς για τόσο μεγάλες εταιρείες είναι ανησυχητική, είπε. Πρόκειται για εταιρείες με «πολύ μεγάλους ώριμους ισολογισμούς που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ανοδικές τάσεις», τόνισε ο Μάλμπερι. «Αυτό είναι ασυνήθιστο και είναι κάτι που απαιτεί λίγη περισσότερη σκέψη».

Βεβαίως, η άνοδος της AMD μπορεί να δικαιολογηθεί επειδή η συμφωνία OpenAI σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πρόοδό της με τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών ή GPU, όπου ανταγωνίζεται για μερίδιο αγοράς με την Nvidia. Οι αναλυτές της Wall Street που καλύπτουν την AMD γενικά χαιρέτισαν την είδηση.

«Αυτή η συμφωνία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος θα βλέπει την ανταγωνιστική θέση της AMD στο μέλλον», έγραψε ο αναλυτής της Benchmark, Κόντι Έικρι, σε σημείωμα προς τους πελάτες τη Δευτέρα, ενισχύοντας την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 270 δολάρια από 210 δολάρια.

Ωστόσο, το γεγονός ότι πολλές μεγάλες μετοχές τεχνολογίας σημειώνουν διψήφια άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι οι αποτιμήσεις έχουν αποσυνδεθεί από τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη και ότι οι επενδυτές αγοράζουν κυρίως με βάση τον φόβο μήπως χάσουν περαιτέρω κέρδη.

«Η διαμόρφωση της τιμής είναι στην πραγματικότητα αρκετά τρομακτική», δήλωσε ο Τεντ Μόρτονσον, στρατηγικός αναλυτής τεχνολογίας στην Robert W. Baird & Co., μετά την άνοδο της Oracle.

Μια τόσο μεγάλη εταιρεία, το να κερδίζει τόσο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία τόσο γρήγορα «δεν είναι καλό και φυσιολογικό», πρόσθεσε.