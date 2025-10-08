Γεραπετρίτης-από-Εσθονία:-kαταδικάζουμε-τις-παραβιάσεις-εθνικής-επικράτειας-σε-όλες-τις-μορφές

«Με το πέρασμα των χρόνων, έχουμε εμβαθύνει τη συνεργασία μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna

«Με τον Margus έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε πολύ συχνά στο πλαίσιο των Συμβουλίων Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περνούμε αρκετό χρόνο μαζί, καθώς οι απόψεις μας σε πολλά θέματα συμπίπτουν. Παρά τη γεωγραφική μας απόσταση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Η Εσθονία βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα στη νοτιοανατολική. Οι χώρες μας μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Κατ’ αρχάς, είμαστε παράκτιες χώρες, κάτι που συχνά καθιστά τα πράγματα πιο περίπλοκα. Αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα τις προκλήσεις και, κάποιες φορές, τις απειλές. Για το λόγο αυτόν δαπανούμε περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία. Και οι δύο χαιρετίζουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Διατηρούμε εμπορικούς, αμυντικούς, στρατηγικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και θεωρούμε σημαντικό να τους αναπτύξουμε περαιτέρω», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε:

«Παρά τη γεωγραφική μας απόσταση, θεωρώ ότι οι χώρες της Βαλτικής και τα Βαλκάνια πρέπει να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μια κοινή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς οι προκλήσεις είναι κοινές. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοιες μορφές επιθετικότητας. Από την άλλη, τα παγκόσμια προβλήματα καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα. Το είδαμε και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν παρών και συμμετείχα στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συγκλήθηκε ειδικά λόγω των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της Εσθονίας. Ήταν μια σαφής και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Εσθονίας. Πρέπει να συσπειρωνόμαστε απέναντι σε αυτού του είδους την επιθετικότητα.

Έχοντας βιώσει χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, τις οποίες έχουμε αναδείξει σε όλα τα fora, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες της Εσθονίας, ιδιαίτερα σε περιόδους επιθετικότητας, όπως η σημερινή. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές.

Είναι σημαντικό ότι έχουμε στρατηγική όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει θέσει τη θαλάσσια ασφάλεια ως προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έχουμε αναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσω με τον πιο έντονο τρόπο τη σταθερή προσήλωσή μας στην καταπολέμηση ενός φαινομένου, όπως ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Όχι μόνο επειδή αντικατοπτρίζει το όχημα επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και του κόσμου, αλλά επειδή συνιστά τεράστια απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια. Συζητήσαμε εκτεταμένα με τον συνάδελφό μου για τον συντονισμό των δράσεών μας για να έχουμε μία πιο ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία της κατάστασης αναφορικά με τον σκιώδη στόλο.

Πρέπει να τερματίσουμε τους πολέμους και τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό να έχουμε ειρήνη, επειδή αυτό απαιτείται για την παγκόσμια ασφάλεια. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις συνέργειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι επίσης σημαντικό να συντονίσουμε τις δράσεις μας στα διεθνή fora.

Ως προς την προώθηση της διασυνδεσιμότητας, η Ελλάδα έχει προσθέσει την «τέταρτη θάλασσα» στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών. Στην ουσία πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο, έναν ευρωπαϊκό χώρο, τον οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε.

Βεβαίως πρέπει να αναπτύξουμε όλα τα είδη συνεργασίας όσον αφορά τις επενδύσεις, το εμπόριο και την οικονομία. Έχουμε μία σειρά διμερών συμφωνιών. Νομίζω πως οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η Εσθονία είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Θα καλωσορίζαμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Νομίζω, αγαπητέ φίλε Margus, ότι η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία γεωπολιτική ένωση προϋποθέτει στενότατους δεσμούς, ιδίως μεταξύ χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις αναφορικά με τα βαθύτερα προβλήματα της παρούσας κατάστασης στην Ευρώπη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για μία Ευρώπη με περισσότερη ευημερία στο μέλλον. Αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την ανάγκη για μία πιο μεγάλη, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασισμένη στη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία.

Αυτό σηματοδοτεί η επίσκεψή μου. Εργαζόμαστε από κοινού, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών και τα δύο κράτη για μία πιο αυτόνομη και ισχυρή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ.»

