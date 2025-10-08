Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία πηγαίνει «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμουν» – Προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν

«Προβλέπουμε πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς φέτος και το επόμενο έτος. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που, συνολικά, έχει αντέξει τις οξείες πιέσεις από πολλαπλά σοκ», ανέφερε η Γκεοργκίεβα.

Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, παρά το «κύμα» έντονων πιέσεων που έχει δεχτεί από τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει, δήλωσε την Τετάρτη η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Προειδοποίησε, παρόλα αυτά, ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξει εφησυχασμός, καθώς η αγορές μπορεί να δεχτούν «πλήγμα», ενώ προβλέπει μόνο μια ήπια επιβράδυνση της ανάπτυξης φέτος και το 2026.

Όπως μεταδίδει το Reuters και το -, η Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Μίλκεν στην Ουάσινγκτον, υπογράμμισε πως η αμερικανική οικονομία κατάφερε να αποφύγει την ύφεση που πολλοί αναλυτές φοβούνταν πριν από έξι μήνες. Τόνισε πως η οικονομία των ΗΠΑ, όπως και πολλές άλλες, «άντεξαν» χάρη σε καλύτερες πολιτικές, έναν πιο προσαρμοστικό ιδιωτικό τομέα, λιγότερο αυστηρούς δασμούς από το αναμενόμενο (τουλάχιστον προς το παρόν) και ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Προβλέπουμε πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς φέτος και το επόμενο έτος. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που, συνολικά, έχει αντέξει τις έντονες πιέσεις από πολλαπλά σοκ», ανέφερε η Γκεοργκίεβα, προαναγγέλλοντας τα ευρήματα των επικείμενων Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του ΔΝΤ.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,0% για το 2025 και κατά 0,1 μονάδα στο 3,1% για το 2026. Η νέα πρόβλεψη αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Τρίτη, στο πλαίσιο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει «τα πάνω κάτω» στο παγκόσμιο εμπόριο με την επιβολή υψηλών δασμών και αυστηρών μέτρων κατά της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ραγδαία την τεχνολογία και τις προοπτικές για την αγορά εργασίας.

Η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία τα πάει «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε», υπενθυμίζοντας ότι το ΔΝΤ προβλέπει μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη γύρω στο 3%, σημαντικά χαμηλότερη από το 3,7% που αναμενόταν πριν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η διευθύντρια του ΔΝΤ αναφέρθηκε επίσης στην βαθιά και αυξανόμενη περιθωριοποίηση, κοινωνική δυσαρέσκεια και δυσκολίες σε πολλές χώρες. Τόνισε επίσης ότι η αβεβαιότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να αυξάνεται, με χαρακτηριστική ένδειξη να αποτελεί η αυξανόμενη ζήτηση για τον χρυσό, τα αποθέματα του οποίου υπερβαίνουν πλέον το 20% των επίσημων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Το «σοκ» που έχουν δεχτεί οι αγορές από τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ αποδείχτηκε τελικά πολύ πιο «μαλακό» από το αναμενόμενο, συγκριτικά με τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί κατά την ανακοίνωση της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, καθώς ο σταθμισμένος με το εμπόριο δασμολογικός συντελεστής μειώθηκε στο 17,5% από 23%, ενώ οι περισσότερες χώρες απέφυγαν αντίμετρα.

Ωστόσο, οι δασμολογικές πολιτικές παραμένουν «ρευστές» και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιταχυνθεί, είτε λόγω μετακύλισης του κόστους των δασμών από τις επιχειρήσεις, είτε λόγω νέων αυξήσεων δασμών σε εμπορικούς εταίρους.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε επίσης ότι οι αποτιμήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πλησιάζουν σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2000, πριν από 25 χρόνια, επισημαίνοντας πως μια αιφνίδια μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να πλήξει τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

«Προετοιμαστείτε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει».