Δεκαεπτά χρόνια και 28 δισ. λίρες μετά – Τίτλοι τέλους για τη Lehman Brothers στο Λονδίνο

Κατάφερε να ικανοποιήσει όλους τους πιστωτές της.χ

Αυλαία μπορεί να πέσει για τον βραχίονα της Lehman Brothers στο Λονδίνο, 17 χρόνια μετά την κατάρρευση του αμερικανικού πιστωτικού ιδρύματος σε μια από τις μεγαλύτερες πτωχεύσεις όλων των εποχών.

Σύμφωνα με το -, ο δικαστής της βρετανικής πρωτεύουσας, Ρόμπερτ Χίλγιαρντ αποφάσισε την Τετάρτη ότι το καθεστώς διαχείρισης της Lehman Brothers International Europe μπορεί να ολοκληρωθεί, με την εταιρεία να έχει ικανοποιήσει όλους τους πιστωτές της.

Οι διαχειριστές της εταιρείας ανέλαβαν την LBIE μετά την κατάρρευση της αμερικανικής μητρικής της στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, μια πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος.

Η κατάρρευση ήταν απροσδόκητα επικερδής, με την PricewaterhouseCoopers (PwC) να είναι σε θέση να ανακτήσει σχεδόν 28 δισ. λίρες (37,5 δισ. δολάρια) από τη Lehman στο Λονδίνο – ένα «αξιοσημείωτα επιτυχημένο» αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον δικαστή.

«Η περίπτωση της Lehman είναι τόσο ασυνήθιστη που είναι απίθανο να επαναληφθεί. Είναι μια σημαντική στιγμή» αγόρευσε ο Χίλγιαρντ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Ορισμένοι επενδυτές αγόρασαν τα χρέη της LBIE μετά την κατάρρευσή της, συμπεριλαμβανομένων των Elliott Management, AB Carval Investors LP και Davidson Kempner Capital.