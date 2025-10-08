Δρυμιώτης: Από δήμαρχος, κλητήρας ο Τσίπρας – Αυτός θα φέρει ρούχα στην απογυμνωμένη, όπως είπε, Βουλή;

Την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα με την προοπτική δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού, σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, σε δηλώσεις που έκανε στο ERT News. Ακόμη, μίλησε για τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά.

«Από δήμαρχος, κλητήρας (…) Δεν μπορώ να καταλάβω, ήταν αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός, πήρε 35% σε δύο εκλογές, πήρε και 62% σε ένα δημοψήφισμα, τώρα άμα πάρει 12%, δεν είναι ξεφτιλισμός;», είπε ο κ. Δρυμιώτης, τονίζοντας σε άλλο σημείο πως «ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν παραιτήθηκε ποτέ».

«Ο Καραμανλής γύρισε να μας σώσει, ο Παπανδρέου ίδρυσε ένα νέο κόμμα, πήρε 17%, 30% και μετά 48%. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που κυβέρνησε. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω και μου κάνει μεγάλη εντύπωση» πρόσθεσε.

Ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε, ακόμα, επικριτικά, τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δεν είναι δημοκρατική, είναι δημοκρατικά απογυμνωμένη», αναφέροντας «και άμα μπει αυτός θα πάψει να είναι, θα της φέρει ρούχα αυτός δηλαδή, της απογυμνωμένης;».

Σε άλλο σημείο, ο πολιτικός αναλυτής ανέφερε ότι «δεν χτίζεις καινούργια κτήρια με παλιά υλικά» και υπογράμμισε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αφήγημα. «Ο Τσίπρας ανέβηκε ένα κύμα, το αντιμνημονιακό. Ήρθε και είπε είναι αμόλυντος και άφθαρτος, “δεν έχω σχέση με το Μνημόνιο και θα πάω να το καταργήσω”. Τον πίστεψε ο κόσμος. Τι σημασία έχει που έχουν περάσει 10 χρόνια; Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17%. Ποιος θα τον ψηφίσει τώρα; Μας έβαλε 100 δισ. και δέσμευσε δημόσια περιουσία για 99 χρόνια».

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, είπε: «Υπάρχει τεράστιο κενό στην Κεντροαριστερά και τεράστιο θέμα ηγεσίας. Ο Ανδρουλάκης δεν εκφράζει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Εκπλήσσομαι.. θα πάει στην ηγεσία με κάποιον που έχει χάσει έξι φορές από τον Μητσοτάκη; Ο Τσίπρας θα κανιβαλίσει την ήδη κανιβαλισμένη Αριστερά».

Για πιθανή εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού με την πολιτική, είπε: «Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει στο θυμικό του ανθρώπου. Το να μιλάς στο θυμικό από το να κυβερνάς μια χώρα, είναι διαφορετικό. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι η δυσκολότερη στον κόσμο. Και που σκεφτόμαστε την Καρυστιανού για δημιουργία κόμματος, νομίζω πως είναι λάθος».

Για τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Αν γίνει, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να της στερήσει την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία παίζεται σε πολύ μικρά ποσοστά. Με τον παρόντα εκλογικό νόμο απαιτείται 36% και περίπου 8% εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, με τις παρούσες συνθήκες, μακριά από την αυτοδυναμία. Προσέξτε, πρόθεση ψήφου 28,2% με αναποφάσιστους 14,2%, σε δημοσκόπηση που έγινε στις 3 Απριλίου του 2023, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αυτό το 28% έγινε 40% σε ένα μήνα. Η ιστορία μας δείχνει τι έγινε. Στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και βγάζει κίτρινη κάρτα. Την κόκκινη την βγάζει στις εκλογές».

