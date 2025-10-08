Εκπαιδευτική-συνεργασία-enterosftone-και-Ανώτερης-Σχολής-Ακμής

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και η ENTERSOFTONE, ο μεγαλύτερος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, ανακοινώνουν μια στρατηγική συνεργασία που ανοίγει τον δρόμο σε μια σύγχρονη και δυναμική εκπαίδευση των σπουδαστών Οικονομίας, Λογιστικής και Logistics.

H σύμπραξη επιδιώκει να συμβάλλει στη γεφύρωση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική επιχειρηματική πρακτική, και, μέσω της πρόσβασης των σπουδαστών σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες business software επόμενης γενιάς, να δημιουργήσει εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις που αναδύονται στον επιχειρηματικό κλάδο παγκοσμίως.

Η ENTERSOFTONE, έχοντας εισέλθει σε μια νέα εποχή μετά τη συνένωση των κορυφαίων εταιρειών Entersoft και SOFTONE, επενδύει δυναμικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες τόσο στα προϊόντα όσο και στις λειτουργίες της. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για εξειδικευμένα ταλέντα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, επενδύει σε ουσιαστικές συνεργασίες που ενισχύουν την εκπαίδευση και καλλιεργούν τις δεξιότητες της νέας γενιάς επαγγελματιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και τεχνολογικά εξελιγμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η εκπαίδευση των αυριανών στελεχών του πολυδιάστατου κλάδου των Επιχειρήσεων -σπουδαστών και αποφοίτων- σε λύσεις και προγράμματα επόμενης γενιάς (Next-Gen Business Software Solutions) της ENTERSOFTONE, που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσο και τις σύνθετες απαιτήσεις μεγαλύτερων εταιρειών.

Σχολιάζοντας την στρατηγική συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος της ENTERSOFTONE, Αντώνης Κοτζαμανίδης επεσήμανε:

«Σήμερα ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά τη συνεργασία δύο κορυφαίων ομίλων, της ENTESOFTONE και της ΑΚΜΗΣ, που μοιράζονται το ίδιο όραμα: τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική αγορά εργασίας. Ο Όμιλος ENTERSOFTONE, μέσω ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων, εξυπηρετεί περισσότερους από 90.000 πελάτες, με συνεχείς ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα του business software. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και να διεκδικήσουν ενεργά τη θέση τους στις επιχειρήσεις του αύριο. Πρόκειται για μία στρατηγική πρωτοβουλία, που ενισχύει ταυτόχρονα τη δημιουργία νέων ταλέντων και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσίρκας, γενικός διευθυντής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, ανέφερε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε σήμερα μία νέα συνεργασία με την ENTERSOFTONE, τον κορυφαίο πάροχο σύγχρονου Λογισμικού Επιχειρήσεων, με διεθνή παρουσία και ηγετική θέση στην αγορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντική προστιθέμενη αξία στους σπουδαστές Business, Logistics και Λογιστικής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την εξειδίκευση που αναζητά η αγορά εργασίας, μέσω εκπαίδευσης στις πιο σύγχρονες λύσεις business software. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία με έναν σύγχρονο και καινοτόμο οργανισμό όπως η ENTERSOFTONE θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη σπουδαστική μας κοινότητα».

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού Educational Partnerships της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πολυδιάστατες συνέργειες με ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο τους. Ο στόχος υπερβαίνει τα όρια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων – από τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχμής, έως τη hands–on εκπαίδευση και την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τους αποφοίτους. Η προσφορά μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας και η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων αποτελούν σταθερές προτεραιότητες του οργανισμού και υλοποιούνται μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών, τα οποία συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με την αγορά.