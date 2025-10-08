Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Τα κριτήρια, οι προθεσμίες και τα μυστικά για 1,2 εκατ. νοικοκυριά. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.

Η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης έχει ξεκινήσει, καθώς στις 15 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,15 ευρώ το λίτρο. Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση έως 1.200 ευρώ, με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα myΘέρμανση εντός του Νοεμβρίου μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενώ οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή του επιδόματος πριν από τα Χριστούγεννα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ενώ το συνολικό κονδύλι αναμένεται να υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει:

Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για μία και μόνο κύρια κατοικία.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Επίδομα

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Η αίτηση

Στην αίτηση τους οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία:

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης

– Ονοματεπώνυμο

– Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

– Ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

– Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

– Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος

– Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

– Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας

– Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

– ΙΒΑΝ

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.