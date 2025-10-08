Επιστρέφει-στην-ΚΟ-της-ΝΔ-ο-Δημήτρης-Κυριαζίδης

Του Γιάννη Ανυφαντή
Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρείο της Βουλής.
Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – της είχε πει «κάνε πρώτα κανένα παιδί» – κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί πλέον – ξανά – 156 βουλευτές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr