Επιστρέφει-στην-ΚΟ-της-ΝΔ-ο-Δημήτρης-Κυριαζίδης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρείο της Βουλής.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – της είχε πει «κάνε πρώτα κανένα παιδί» – κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί πλέον – ξανά – 156 βουλευτές.

Η επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Βουλής

