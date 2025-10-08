Η Ε.Ε. πάει το μοσχάρι στα 25 €: Η πράσινη μετάβαση και οι προκλήσεις της κτηνοτροφίας

Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα καθορίζουν τις γεωργικές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης: πώς να ισορροπήσει την πράσινη ανάπτυξη με την οικονομική βιωσιμότητα του πρωτογεωργικού τομέα. Η Πράσινη Συμφωνία, που στοχεύει σε ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050, έχει φέρει στο προσκήνιο μέτρα που επηρεάζουν άμεσα την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα την παραγωγή μοσχαριού. Στην Ελλάδα, όπου το μοσχάρι αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, οι επιπτώσεις είναι δραματικές: οι τιμές έχουν εκτοξευθεί ήδη πάνω από τα 15-18 €/κιλό σε πολλές αγορές, με προβλέψεις να δείχνουν ότι μπορεί να φτάσουν τα 20-25 € έως το τέλος του 2025. Αυτή η αύξηση δεν οφείλεται μόνο σε παγκόσμιους παράγοντες, όπως η κλιματική μεταβλητότητα, αλλά και σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που περιορίζουν την επέκταση της κτηνοτροφίας. Στο άρθρο αυτό, αναλύουμε τις ρυθμιστικές αλλαγές της ΕΕ, την έμμεση “απαγόρευση” νέων μονάδων και, κυρίως, τη δυναμική προσφοράς-ζήτησης στην ελληνική αγορά, βασιζόμενοι σε πρόσφατα δεδομένα και αναλύσεις.

Η πράσινη συμφωνία και οι περιορισμοί στην κτηνοτροφία: Μύθος ή πραγματικότητα;

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, που ξεκίνησε το 2019, περιλαμβάνει την Στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” (Farm to Fork), με στόχο τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από την κτηνοτροφία κατά 30% έως το 2030. Παρά την κριτική από αγρότες – ιδιαίτερα μετά τις διαμαρτυρίες του 2024 – η Επιτροπή, τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσίασε ένα “μαλακότερο” Όραμα για την Αγροδιατροφή έως το 2040, μειώνοντας κάποιες φιλόδοξες δεσμεύσεις. Ωστόσο, τα βασικά μέτρα παραμένουν: η αναθεωρημένη Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών (IED 2.0), που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024 και ενισχύθηκε το 2025, καλύπτει πλέον το 30% των μεγάλων χοιρινών και πουλερικών μονάδων, απαιτώντας αυστηρούς ελέγχους σε αμμωνία και άζωτο. Για τις αγελαδοτροφικές μονάδες, ισχύουν παρόμοιοι περιορισμοί μέσω της Οδηγίας Νιτρωδών (Nitrates Directive), που ορίζει μέγιστη πυκνότητα ζώων ανά εκτάριο για την προστασία υδάτων.

Δεν υπάρχει ρητή “απαγόρευση” νέων κτηνοτροφικών μονάδων, όπως συχνά αποδίδεται στα μέσα. Αντίθετα, η έγκριση νέων εγκαταστάσεων δυσχεραίνεται από περιβαλλοντικές μελέτες και άδειες, με την ΕΕ να προωθεί “extensification” – δηλαδή λιγότερα ζώα ανά στρέμμα – για μείωση ρύπανσης. Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά ότι τέτοιοι περιορισμοί θα μειώσουν την κτηνοτροφική παραγωγή κατά 4-5% σε ορισμένες χώρες, βελτιώνοντας όμως την ποιότητα εδάφους και νερού. Στην πράξη, αγρότες στην Ελλάδα και αλλού αναφέρουν ότι οι αιτήσεις για νέες μονάδες “παγώνουν” λόγω αυτών των απαιτήσεων, οδηγώντας σε συρρίκνωση κοπαδιών. Το Μάιο του 2025, η ΕΕ ξεκίνησε ένα “Livestock Workstream” με ενδιαφερόμενους φορείς για βιώσιμες διαδρομές, αλλά οι κριτικοί βλέπουν καθυστερήσεις σε σχέση με τις άμεσες ανάγκες.

Αυτή η πολιτική, ενώ προάγει τη βιωσιμότητα, δημιουργεί διλήμματα: από τη μια, μειώνει τις εκπομπές κατά 23% από το 1990 (μείωση μεθανίου 21%), από την άλλη, πιέζει μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Στην Ελλάδα, όπου η κτηνοτροφία απασχολεί χιλιάδες αγροτοοικογένειες, η μετάβαση απαιτεί στήριξη μέσω ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), αλλά οι εθνικές επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά 16% το 2025, εντείνοντας την κρίση.

Η επίδραση στις τιμές μοσχαριού: Από τα 10 € στα 25 €;

Η σύνδεση μεταξύ πράσινων πολιτικών και τιμών είναι έμμεση αλλά ισχυρή. Στην ΕΕ, η παραγωγή μοσχαριού προβλέπεται να μειωθεί κατά 1% το 2025, λόγω μικρότερων κοπαδιών και υψηλών τιμών παραγωγής, με τις χονδρικές τιμές να παραμένουν ιστορικά υψηλές. Οι εισαγωγές μειώνονται (κατά 3,4% το πρώτο εξάμηνο 2025), λόγω κανονισμών κατά της αποψίλωσης δασών, ενώ οι εξαγωγές περιορίζονται από την ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι λιανικές τιμές στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν, με προβλέψεις για bovine κρέας να δείχνουν άνοδο λόγω στενής προσφοράς.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι πιο δραματική. Το μοσχάρι, που πριν δύο χρόνια κόστιζε γύρω στα 10-12 €/κιλό, έχει φτάσει τα 15-18 € σε πολλές αγορές τον Σεπτέμβριο 2025, με προβλέψεις για 20 € έως το τέλος του έτους και πιθανώς 25 € το 2026, αν συνεχιστούν οι τάσεις. Παράγοντες όπως η ευλογιά των προβάτων (που επηρεάζει έμμεσα την αλυσίδα εφοδιασμού) και η μείωση επιδοτήσεων εντείνουν το πρόβλημα. Μια ανάλυση δείχνει αύξηση 38% στις τιμές από αρχές 2025, μετατρέποντας το μοσχάρι σε “είδος πολυτελείας” για πολλές οικογένειες.

Έτος Μέση Λιανική Τιμή Μοσχαριού (€/κιλό) Αύξηση (%) Κύριοι Παράγοντες 2023 10.50 – Σταθερή παραγωγή, χαμηλές εισαγωγές 2024 13.20 +25.7 Αρχικές επιπτώσεις Πράσινης Συμφωνίας, πληθωρισμός 2025 (πρόβλεψη) 18.00 – 20.00 +36.4 Μείωση κοπαδιών, ασθένειες, περιορισμοί ΕΕ 2026 (εκτίμηση) 22.00 – 25.00 +22.2 Συνεχιζόμενη στένωση προσφοράς, σταθερή ζήτηση

- Συνδυασμός δεδομένων από ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑΑΤ και αναλύσεις αγοράς (2025).

Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά μοσχαριού χαρακτηρίζεται από χαμηλή αυτοδύναμη παραγωγή και υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές, δημιουργώντας μια εγγενή ανισορροπία. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 10-19% της ζήτησης (περίπου 30.000 τόνοι ετήσια παραγωγή έναντι 123.500 τόνων εισαγωγών το 2023), με την υπόλοιπη να προέρχεται κυρίως από Βραζιλία, Αργεντινή και Πολωνία. Η ζήτηση παραμένει σταθερή, γύρω στα 150.000-160.000 τόνους ετησίως, υποστηριζόμενη από πολιτιστικές συνήθειες και τουρισμό, αλλά πιέζεται από τον πληθωρισμό – η κατανάλωση ανά κάτοικο μειώθηκε ελαφρώς κατά 1,7% το 2024.

Προσφορά: Η μείωση οφείλεται σε:

Περιορισμούς ΕΕ : Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί δυσχεραίνουν νέες μονάδες, με την extensification να μειώνει την απόδοση. Στην Ελλάδα, η κτηνοτροφία είναι κυρίως εκτατική, με μεγάλη περιβαλλοντική προσαρμογή, αλλά χαμηλή αποδοτικότητα.

: Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί δυσχεραίνουν νέες μονάδες, με την extensification να μειώνει την απόδοση. Στην Ελλάδα, η κτηνοτροφία είναι κυρίως εκτατική, με μεγάλη περιβαλλοντική προσαρμογή, αλλά χαμηλή αποδοτικότητα. Εθνικούς Παράγοντες : Ασθένειες όπως η ευλογιά και η οζώδης δερματίτιδα οδήγησαν σε σφαγές, μειώνοντας τα κοπάδια κατά 5-10% το 2025. Επιπλέον, η μείωση επιδοτήσεων ΚΑΠ και υψηλό κόστος ζωοτροφών (λόγω ξηρασίας) αποθαρρύνουν επενδύσεις.

: Ασθένειες όπως η ευλογιά και η οζώδης δερματίτιδα οδήγησαν σε σφαγές, μειώνοντας τα κοπάδια κατά 5-10% το 2025. Επιπλέον, η μείωση επιδοτήσεων ΚΑΠ και υψηλό κόστος ζωοτροφών (λόγω ξηρασίας) αποθαρρύνουν επενδύσεις. Εισαγωγές: Μείωση κατά 3-4% λόγω ΕΕ κανονισμών (π.χ. deforestation-free), αυξάνοντας τις τιμές.

Ζήτηση: Σταθερή αλλά ελαστική – οι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικά (κοτόπουλο, χοιρινό), με την αγορά κρέατος συνολικά να αναμένεται στα 6,3 δισ. $ το 2025, αυξανόμενη κατά 3,69% ετησίως. Ωστόσο, η υψηλή τιμή (+30% σε ορισμένες περιπτώσεις) οδηγεί σε μείωση κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε χαμηλότερα εισοδήματα.

Παράγοντας Επίδραση στην Προσφορά Επίδραση στη Ζήτηση Καθαρή Επίδραση στην Τιμή Πράσινοι Κανονισμοί ΕΕ Μείωση (-4%) Σταθερή Αύξηση Εισαγωγές Μείωση (-3.4%) Αύξηση λόγω ελλείψεως Αύξηση Ασθένειες Μείωση (-5-10%) Μείωση (-1.7%) Αύξηση Πληθωρισμός/Κόστος Μείωση Μείωση ελαστικότητας Αύξηση

- Στατιστικά ΕΕ και ΥΠΑΑΤ (2025).

Η μετάβαση προς βιώσιμη κτηνοτροφία είναι αναγκαία, αλλά απαιτεί στήριξη: η ΕΕ προτείνει κεφάλαια για καινοτομίες όπως βιοτεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, ενώ στην Ελλάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) ενεργοποιεί προγράμματα μεταποίησης με 135 εκατ. €. Οι αγρότες καλούνται να υιοθετήσουν extensives συστήματα, μειώνοντας εκπομπές χωρίς απώλεια εισοδήματος. Ωστόσο, χωρίς άμεση παρέμβαση, η ακρίβεια μπορεί να εντείνει κοινωνικές ανισότητες. Η λύση; Συνδυασμός ρυθμίσεων με επενδύσεις σε εγχώρια παραγωγή και εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν γίνει “κόκκινη” για τους καταναλωτές.