Καρανίκας κατά Τσίπρα: Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία, ανερμάτιστος ο λόγος του – Συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο άλλοτε συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος δηλώνει πως έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του, κατηγορώντας τον ότι συμμετείχε στο πραξικόπημα καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέντευξή του στο One Channel, ο Νίκος Καρανίκας δήλωσε κατηγορηματικά: «Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός διοργάνωσε το πραξικόπημα, απάντησε:

«Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει καμία αξία, αλλά το ότι συμμετείχε, συμμετείχε. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε συμμετέχεις ενεργά. Δεν με απασχολούν οι λεπτομέρειες, αυτά είναι πολιτικά κουτσομπολιά. Η ουσία είναι ότι δεν τον είδα να βγαίνει και να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

«Ανέρμαστος και ο στενός του κύκλος»

Ο πρώην συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά στράφηκε και κατά του στενού περιβάλλοντός του: «Δεν συμφωνώ και με τις δηλώσεις που κάνει. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως είναι προφανώς ανερμάτιστος και ο στενός του κύκλος, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα», είπε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε με αιχμηρό σχόλιο: «Με αυτόν τον στενό του κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί αν δεν ξέρω τι είσαι, με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να καταλαβαίνω τη στρατηγική σου, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο».

«Αναξιόπιστος για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς»

Ο Νίκος Καρανίκας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στις πολιτικές επιλογές και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα: «Από εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, και ακόμα πιο αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες της Αριστεράς, όπου η Αριστερά δεν συμβαδίζει με την απαξίωση του λαού».

Αναφερόμενος στη διαγραφή της πλειοψηφίας των μελών που είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, σημείωσε: «Το να λες “απαξιώστε 150.000 που συμμετείχαν για την εκλογή του Προέδρου” και “διαγράψτε την πλειοψηφία που εξέλεξε κάποιον πρόεδρο” — συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία».