Κομισιόν:-Δικλείδες-ασφαλείας-για-την-προστασία-των-αγροτών-εν-όψει-mercosur

Η Κομισιόν προχώρησε σε προτάσεις για την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Διμερή μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή βλαβερών επιπτώσεων από αυξημένες εισαγωγές.

Συστηματική παρακολούθηση ευαίσθητων προϊόντων (όπως βόειο κρέας, πουλερικά, ρύζι, μέλι, αυγά, σκόρδο και ζάχαρη).

Σαφείς μηχανισμοί ενεργοποίησης, π.χ. όταν:α)Οι τιμές εισαγωγών είναι 10% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της ΕΕ, καιβ) Υπάρχει αύξηση 10% στις εισαγωγές ή μείωση 10% στις τιμές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δυνατότητα προσωρινής αναστολής των τελωνειακών προτιμήσεων αν διαπιστωθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της ΕΕ.

Στόχος είναι η γρήγορη αντίδραση και προστασία των αγροτών από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο την Τετάρτη, παρουσιάζοντάς το ως έναν τρόπο «ενίσχυσης της προστασίας των αγροτών της ΕΕ» και προσέλκυσης των σκεπτικιστών κρατών μελών ενόψει της επικύρωσης της μακροχρόνιας χρονοτριβής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο κανονισμός κατατέθηκε επίσημα ένα μήνα αφότου η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ξεκίνησε τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας, η οποία είχε διαπραγματευτεί για περισσότερα από 25 χρόνια.

Η ρύθμιση στοχεύει να διασφαλίσει ότι το καθεστώς δασμών της Mercosur δεν βλάπτουν ευαίσθητα προϊόντα της ΕΕ, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά ή η ζάχαρη.

Θα επέτρεπε στην ΕΕ να αποσύρει προσωρινά τις δασμολογικές ελαφρύνσεις εάν διαπιστωθεί ότι οι εισαγωγές στρεβλώνουν σοβαρά την αγορά.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ρήτρα μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν οι τιμές εισαγωγών από τη Mercosur μειωθούν τουλάχιστον 10% κάτω από τις τιμές της ΕΕ, ενώ οι εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους αυξηθούν κατά περισσότερο από 10% σε ετήσια βάση.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί εάν οι τιμές των προϊόντων της Mercosur μειωθούν κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και παραμείνουν 10% φθηνότερες από ό,τι στην ΕΕ. Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα ξεκινήσει έρευνα «χωρίς καθυστέρηση» κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Δικλείδα ασφαλείας

Στις πιο επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να ενεργοποιήσει μια προσωρινή δικλείδα ασφαλείας εντός 21 ημερών εάν υπάρχει «επαρκής κίνδυνος βλάβης». Ωστόσο, οι αγροτικές ομάδες παραμένουν αμφίβολες.

Η AVEC, που εκπροσωπεί τους παραγωγούς πουλερικών της ΕΕ, προειδοποίησε ότι ο μηχανισμός είναι «απατηλός και μη λειτουργικός», υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες και οι νέες ποσοστώσεις εισαγωγής καθιστούν αδύνατη την επίτευξη του ορίου του 10%.

Η CIBE, η ένωση καλλιεργητών ζαχαρότευτλων, εξέφρασε παρόμοια κριτική, προτρέποντας την ΕΕ να επικεντρωθεί στην αμοιβαιότητα στα πρότυπα παραγωγής και όχι στις δικλείδες ασφαλείας.

Η πρόταση υποβάλλεται τώρα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιθανές αλλαγές και έγκριση.