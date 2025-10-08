Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι – Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

«Είναι μία πολύ μεγάλη νίκη του καλού απέναντι στο κακό», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μία ημέρα μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, καθώς βεβαιώθηκε πως οι διαδικασίες που αφορούν στην εκταφή και στη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων για τον γιο του που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, έχουν ξεκινήσει. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος σύμφωνα με εκείνη ενεργοποιήθηκε από κάποιον άλλον έτσι ώστε να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Η ίδια είπε στον ΣΚΑΪ πως το «κακό» στο οποίο αναφέρεται είναι και η κυβέρνηση και οι δικαστικοί «που προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν επτασφράγιστα τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή θα αναδειχθούν, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μην ανοίξουν τις έρευνες που έπρεπε να γίνουν. (Κακοί είναι) όλοι εκείνοι που λοιδορούσαν τον πατέρα, ο οποίος με μοναδικό του εργαλείο την ζωή του, πήγε στο Σύνταγμα και είπε πως εγώ δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν διατάξετε να μάθω πώς πέθανε το παιδί του».

«Δικαστές και εισαγγελείς που είναι εντεταλμένοι από την κυβέρνηση κάνουν τη βρώμικη δουλειά, ενώ θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες», σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία συνέχισε: «Είμαι λειτουργός της δικαιοσύνης γι΄αυτό αγωνιώ και έχω την υποχρέωση να μιλώ, με αυτοδιακινδύνευση, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια δικηγόρος να τα καταγγέλλει αυτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Υφίσταμαι και εγώ επιθέσεις, στοχοποίηση. Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα και πρέπει το πρόβλημα αυτό να το δούμε κατάματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λέγοντας πως «ήταν στον ίδιο καναπέ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης» και «έλεγαν ότι ήθελε η κυβέρνηση να πούνε και μπαζώνανε ξανά την υπόθεση με έναν πατέρα να βρίσκεται στο Σύνταγμα και να κινδυνεύει η ζωή του».

Για τα επόμενα βήματα αναφέρει πως «ο Πάνος Ρούτσι έχει καλέσει τον κόσμο σήμερα στις 18:30 για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του συμπαραστάθηκαν, γιατί του έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη η κοινωνία».

Σε ερώτηση για το αν εκείνη βρίσκεται πίσω από τον Πάνο Ρούτσι για να καθυστερήσει η δίκη για τα Τέμπη απάντησε «ήταν μια πράξη αυτοθυσιαστική (του κ. Ρούτσι) και όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι κτήνος. Ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει μπροστά τη ζωή του, το σώμα του, την υγεία του, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αποφασισμένος και έχει οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση από όλη την αδικία που επικρατεί. Είναι ψέματα όλα όσα λέει η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι πως οι γονείς δεν πάψανε ποτέ να το ζητάνε αυτό (τις τοξικολογικές εξετάσεις) και πως κινήθηκαν μηχανισμοί που απέρριπταν τα αιτήματα ή τους εμπόδιζαν να καταθέσουν αιτήματα. Ο Πάνος Ρούτσι κάνοντας αυτή την πράξη έδρασε για όλους. Όλοι οι γονείς και η κοινωνία θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Ο μόνος που δεν ήθελε να μάθει την αλήθεια ήταν και είναι η κυβέρνηση».

Επίθεση σε Φλωρίδη και Τσίπρα

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης λέγοντας πως «ότι γίνεται στη Λάρισα, γίνεται με εντολή Φλωρίδη. Αυτή η υπόθεση δεν μπορούσε ποτέ να κριθεί από έναν εισαγγελέα και μια πρόεδρο εφετών. Αυτό το έκανε ο Φλωρίδης με νομοθετική παρέμβαση, που το ομολόγησε κι΄όλας πως είναι για τα Τέμπη. Δεύτερον, η εισαγγελέας που κανονικά χειριζόταν την υπόθεση ήταν η εισαγγελέας Αποστολάκη, που εξαφανίστηκε το παιδί της και μετά βρέθηκε νεκρό σε συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διαλευκανθεί», κάνοντας λόγο για «εγκληματικό γεγονός» και ζητώντας να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του Βασίλη Καλογήρου.

Επίσης, είπε πως θέλει να ζητήσει «συγγνώμη» «από την κυβέρνηση που υπερασπίζομαι ανθρώπους, πολίτες, κινήματα, σωματεία, αφιλοκερδώς σε όλη την Ελλάδα και τρέχω όπου με χρειάζονται. Αυτό έχω ορκιστεί να κάνω ως δικηγόρος και ως βουλευτής. Αυτοί νομίζουν ότι όποιος το κάνει αυτό το κάνει για τα φράγκα και τις ψήφους, όπως κάνουν αυτοί τους δουλειές τους». «Η κοινωνία τους έχει σιχαθεί», επισήμανε.