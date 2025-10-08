Μοναχική-η-πορεία-Τσίπρα-στη-βάση:-Στόχος-η-ανανέωση-και-η-νέα-γενιά

Το νήμα με την κοινωνική πλειοψηφία θα επιχειρήσει να πιάσει εκ νέου πολύ σύντομα ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, απαλλαγμένος τα τελευταία εικοσιτετράωρα από τις κοινοβουλευτικές και κομματικές του υποχρεώσεις, μετά την παραίτησή του από βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Αναζητώντας τον σφυγμό της κοινωνίας, αλλά και με έντονη την επιθυμία να ακούσει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί στην κοινωνία με συστηματικό τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα και πάνω από όλα μόνος του.

Συνομιλητές του, άλλωστε, επισημαίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννοηση με κανέναν, αλλά και ούτε και κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, επιλέγοντας τον μοναχικό δρόμο. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας υπήρξε ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας, προαναγγέλοντας πως θα είναι ο ίδιος που θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες. Συνεπώς, όσοι γράφουν τέτοια σενάρια δεν γνωρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα παρατηρούν οι συνομιλητές του, με δεδομένο ότι η πολιτική σχέση που ο ίδιος οικοδόμησε με ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί σταθερά την «πυξίδα» της πολιτικής διαδρομής του.

Την ίδια στιγμή, όμως, σε όλη την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, η ανανέωση υπήρξε βασική του επιλογή, βγάζοντας στο προσκήνιο άσημα πρόσωπα και ολόκληρες γενιές, ακόμη και για πολύ απαιτητικούς πολιτικούς ρόλους, όπως η περίπτωση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για το δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, βαθιά πεποίθηση του πρώην Πρωθυπουργού αποτελεί ότι νέα πρόσωπα δικαιούνται ευκαιρίες, που ο ίδιος δίνει σε άτομα με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο.

Αέρας ανανέωσης

Ζητούμενο, άλλωστε, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι μέσα από τα πρόσωπα να προσπαθεί να δημιουργήσει το καινούργιο και το ανατρεπτικό. Ήδη, μια μικρή αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά την μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή τόσο σε κομματικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο το αποδεικνύει ως προσωπική στάση και είναι κάτι που δεν αλλάζει. Εξάλλου, ο πρώην Πρωθυπουργός ενίσχυσε την κοινωνική ανατροφοδότησή του από την νέα γενιά σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα, περνώντας αρκετό χρόνο τόσο στο Πανεπιστήμιο Harvard, όσο και με πυκνές επαφές του με νέους ανθρώπους και επιστήμονες της χώρας, μέσω του Ινστιτούτου του.

Δεν ήταν, άλλωστε, τυχαίο πως στην τελευταία δημόσια παρέμβαση πριν την παραίτηση του «έδειξε» την νέα γενιά, επιλέγοντας κοινή έξοδο του με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. «Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας.

Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο» σχολίασε με νόημα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο κ. Τσίπρας, για να καταλήξει πως «τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants!». Ο καταληκτικός αυτός χαιρετισμός έκρυβε αρκετά νοήματα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει «παραμερίσει» ήδη μια φορά με την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της νέας γενιάς, δίνοντας τώρα ακόμη περισσότερο χώρο στα φρέσκα πρόσωπα.

Πλάι στην νέα γενιά, πάντως, στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα στη Λεωφόρο Αμαλίας τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν αποτελούν τον πλέον σταθερό του πυρήνα, καθώς στην επιτελική του ομάδα περιλαμβάνονται: ο Μιχαλης Καλογήρου, Διευθυντής του γραφείου του κ. Τσίπρα, η Γιάννα Πεππέ, ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου, οι πρώην Υπουργοί, Γιώργος Χουλιαράκης και Δημήτρης Λιάκος, ο πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Βασιλειάδης και ο Υπεύθυνος για τα θέματα Τύπου, Ανδρέας Μπούσιος, ενώ θέμα ημερών είναι να γνωστοποιηθεί η νέα επιστημονική του επιτροπή.

Άλλωστε, όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της, άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον, οι οποίες φαίνεται πως δεν θα αργήσουν.

