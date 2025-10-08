Νέα-ιστορικά-υψηλά-για-s&p-500-και-nasdaq-στη-wall-street

Με νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση οι S&P 500 και Nasdaq, μία ημέρα αφότου ο S&P 500 διέκοψε το επταήμερο ανοδικό σερί του δεχόμενος πιέσεις από την πτώση της μετοχής της Oracle, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,58% στις 6.753,72 μονάδες, με στήριγμα τον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής, εταιρειών κοινής ωφελείας και βαριάς βιομηχανίας. Και οι τρεις κλάδοι έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ. Αντίστοιχα, ο Nasdaq έκανε άλμα 1,12% για να τερματίσει στις 23.043,38 μονάδες.

Ωστόσο, ο Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση στις 46.601,78.

Οι μετοχές δεν αντέδρασαν ιδιαίτερα στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed από την τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου, οπότε και μείωσε για πρώτη φορά φέτος το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης. Τα πρακτικά έδειξαν ότι η Fed είναι διχασμένη ως προς το μέγεθος των επόμενων επιτοκιακών μειώσεων.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε 2% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ ανέφερε ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους έξι μήνες. Ο Χουάνγκ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Nvidia συμμετέχει στη χρηματοδότηση της startup τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, της xAI, δηλώνοντας «πολύ ενθουσιασμένος» για αυτή την χρηματοδοτική ευκαιρία.

«Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η AI. Μπορεί να εντυπωσιαστούμε από τις δυνατότητες, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπάρχει ζήτηση για τα chips, για το λογισμικό που χτίζεται πάνω σε αυτή την υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής Ρος Μέιφιλντ της Baird. «Το γεγονός ότι η ζήτηση συνεχίζει να υπάρχει είναι καθησυχαστικό και δείχνει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν είναι απλώς κυκλικές».

Η άνοδος αυτή λαμβάνει χώρα μία ημέρα μετά την πτώση της μετοχής της Nvidia, λόγω της αρνητικής επίδρασης από τις μετοχές της Oracle, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι τα περιθώρια κέρδους της Oracle στο cloud είναι μικρότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Το ίδιο δημοσίευμα υποστήριζε επίσης ότι η εταιρεία χάνει χρήματα σε κάποιες συμφωνίες ενοικίασης chips της Nvidia.

Αυτό ενίσχυσε τους φόβους ότι η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε φούσκα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, παρόμοια με αυτή του τέλους της δεκαετίας του ’90, όταν το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες Διαδικτύου οδήγησε τελικά στο σκάσιμο της φούσκας των dot-com. Πολλοί αναλυτές της αγοράς καλούν τους επενδυτές να επανεξετάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αν και παραδέχονται ότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμα ανοδικό περιθώριο πριν τελειώσει το ράλι της AI.

«Ακόμα και στα τέλη της δεκαετίας του 1990, βλέπαμε μεγάλες διορθώσεις στον Nasdaq κάθε χρόνο», ανέφερε ο Mέιφιλντ σε δηλώσεις του στο CNBC. «Θα συνεχιστεί αυτός ο ενθουσιασμός για πωλήσεις σε μετοχές τεχνολογίας. Θα μπορούσαν να υπάρξουν αρκετές μεγάλες διορθώσεις, στιγμές τύπου DeepSeek, πριν φτάσουμε τελικά σε μια κορύφωση της ανοδικής αγοράς. Δεν αισθάνομαι ότι είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο ακόμα».

Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπήκε στην όγδοη μέρα την Τετάρτη, με τη Γερουσία να απορρίπτει εκ νέου δύο σχέδια προσωρινής χρηματοδότησης. Η ψηφοφορία σηματοδότησε την έκτη αποτυχημένη προσπάθεια του σώματος να προχωρήσει σε νομοθεσία για το άνοιγμα της κυβέρνησης, μετά την αποτυχία της Δευτέρας.

Μέχρι στιγμής, η στάση αυτή έχει επηρεάσει ελάχιστα τις μετοχές, αλλά όσο διαρκεί, αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικής επίδρασης στην επενδυτική ψυχολογία, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ενδέχεται να μην λάβουν όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας αναδρομική αμοιβή, λέγοντας ότι «εξαρτάται για ποιους μιλάμε». Τα ενεργά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ενδέχεται επίσης να χάσουν την πληρωμή τους που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.