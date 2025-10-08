Νέο-ιστορικό-χαμηλό-μη-εξυπηρετούμενων-δανείων-στις-τράπεζες

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές.

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας έτσι να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Προς επίρρωση αυτών, επισημαίνεται ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.

Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Από τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι και η κοινωνική διάσταση του μηχανισμού ενισχύεται σταθερά: στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 299 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicersΣύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. Ευρώ.

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες.