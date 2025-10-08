Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Πότε δίνεται το επίδομα, ποια τα κριτήρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε 1,2 εκ. νοικοκυριά, καθώς στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις τιμές να κυμαίνονται από 1 έως και 1,10 ευρώ/λίτρο.

Το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους αναμένεται να ξεπεράσει τα 195 εκ. ευρώ, ενώ όλες οι λεπτομέρειες και η σχετική διαδικασία για τη νέα σεζόν αναμένεται να οριστικοποιηθούν με τη νέα υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, γεγονός που σημαίνει ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, θα πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ταυτόχρονα για τη μονογονεϊκή οικογένεια το συγκεκριμένο εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, ενώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία

Όσον αφορά τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με το εν λόγω ποσό να προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος του επιδόματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ, ωστόσο εξαιτίας των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, ενώ σε περιοχές με υψηλότερες ακόμη ενεργειακές ανάγκες θα μπορεί να ανέλθει και στα 1.200 ευρώ.

Η πλατφόρμα

Επισημαίνεται ότι η σχετική πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους δικαιούχους θα ανοίξει περί τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ τα νοικοκυριά θα έχουν προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να τις υποβάλλουν προκειμένου να δουν την προκαταβολή στους Τραπεζικούς τους λογαριασμούς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία, ενώ το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα, ή έγγαμα, ή σε κατάσταση χηρείας, ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή εν διαστάσει, ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.