Ποια-προϊόντα-μπαίνουν-στη-λίστα-με-τις-μειωμένες-τιμές

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του κυβερνητικού προγράμματος μειώσεων των τιμών -σ.σ. η μείωση είναι επί του τιμολογίου-, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το «καλάθι του Θεοδωρικάκου», η συμμετοχή παραμένει περιορισμένη. Παρά τις πιέσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, η ανταπόκριση των προμηθευτών δεν ξεπερνά, προς το παρόν, το ένα τρίτο του αρχικού στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, έως τώρα έχουν ενταχθεί κάτω από 400 προϊόντα, δηλαδή μόλις το 40% του στόχου των 1.000 κωδικών που έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Η πλειονότητα ανήκει σε κατηγορίες όπως είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριστικά, με περιορισμένη παρουσία βασικών τροφίμων, ένα στοιχείο που δείχνει ότι το πρόγραμμα, λίγες μέρες πριν την έναρξη στις 15 Οκτωβρίου, δεν έχει ακόμα «περάσει» στον πυρήνα της καθημερινής κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά το εύρος των μειώσεων ξεκινούν από το -2,75% κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο -5%, με τις περισσότερες να είναι στα επίπεδα του -3% -σ.σ. ποσοστό που δύσκολα αποτυπώνεται στην τελική τιμή ραφιού. Βέβαια υπάρχουν και οι εκπτώσεις -9,46% (αφρόλουτρο), -13,73%, -20,09% (tortilla αλλά και δημητριακά/βρώμη), καθαριστικό για την τουαλέτα -26,13%, καθαριστικό για το μπάνιο -15,16% και -28,14% (νερό). Αυτές οι εξαιρέσεις ανεβάζουν τον μέσο όρο και μπορούν να κτίσουν το «αφήγημα» για γενναίες μειώσεις έως …%.

Όσο για τη διάρκεια εφαρμογής των μειώσεων και συμμετοχής στο πρόγραμμα, ποικίλλει ανά προϊόν και προμηθευτή. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 29 ημέρες, η μέγιστη διάρκεια 121 ημέρες και η μέση διάρκεια 54 ημέρες. Με την πλειονότητα των εκπτώσεων να εντοπίζεται στην περίοδο 15 Οκτωβρίου-15 Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προ-εορταστικής περιόδου.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas συμμετέχει με 52 προϊόντα καλύπτοντας ευρύ φάσμα κυρίως απορρυπαντικών και προσωπικής φροντίδας. Ακολουθεί η Procter & Gamble Ελλάς ΜΕΠΕ με 40 προϊόντα, ενώ η Coca-Cola 3E συμμετέχει με 25 προϊόντα. Σημαντική συμμετοχή παρουσιάζουν και η Dardanel Καλλιμάνης με 15 προϊόντα, Γρ. Σαράντης Α.Ε.Β.Ε. (24 προϊόντα), η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής (23 προϊόντα), τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία (17 προϊόντα), καθώς και η ELBISCO (16 προϊόντα), Barilla με 6 προϊόντα, 3Άλφα με 3, FrieslandCampina με 8, Κύκνος με 10, Ελληνικοί Χυμοί με 2, ΜΙΝΕΡΒΑ 12, Καραμολέγκος 10, MARS HELLAS με 14, κλπ.

Η υψηλή συμμετοχή των πολυεθνικών και δη των εταιρειών όπως η Unilever, η P&G, και η Kenvue (πρώην Johnson & Johnson) που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες όπως τα καθαριστικά και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας δεν είναι τυχαία. Συνδέεται και με τον περιορισμό, βάσει νόμου, των προωθητικών ενεργειών. Αυτό τους έχει στοιχίσει σε μερίδιο, λέει Έλληνας βιομήχανος ο οποίος έχει βρει χώρο να διευρύνει το αποτύπωμά του παράγοντας pl για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οπότε μέτρα που δίνουν στις εταιρείες το δικαίωμα να «παίξουν» με προσφορές, μειώσεις τιμών και προωθητικές, είναι καλοδεχούμενες κάτι που αποτυπώνεται και αυτή τη φορά με την αθρόα συμμετοχή τους.

Πάντως παρά την πίεση που έχει ασκηθεί τις τελευταίες εβδομάδες η συμμετοχή στο «καλάθι» παραμένει ακόμη περιορισμένη σε μια περίοδο που η κυβέρνηση χρειάζεται να δείξει χειροπιαστά αποτελέσματα πριν τις γιορτές. Με βάση τον μέχρι σήμερα αριθμό των προϊόντων αλλά και του εύρους της έκπτωσης που έχουν μπει στο «καλάθι» ο αντίκτυπος, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, είναι μικρός. Ναι μεν πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως ο καταναλωτής μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτά. Οπότε η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι διπλή. Να επιτευχθεί ο στόχος των 1.000 κωδικών και ταυτόχρονα η μείωση των τιμών να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές.