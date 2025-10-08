Προειδοποίηση-Ρεν-(ΕΚΤ):-Ενέχει-ο-κίνδυνος-να-«πέσει»-ο-πληθωρισμός-κάτω-από-το-2%

«Τα επόμενα δύο χρόνια, υπάρχουν κίνδυνοι μείωση του πληθωρισμού -μεταξύ άλλων- λόγω της ενίσχυσης του ευρώ και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού των μισθών και των υπηρεσιών», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε πως η ΕΚΤ «παρακολουθεί προσεκτικά τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις».

Ο πληθωρισμός ενέχει τον κίνδυνο να επιβραδυνθεί κάτω από τον στόχο του 2%, προειδοποίησε ο επικεφαλής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλι Ρεν.

Όπως μεταδίδει το -, το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο podcast του Karon Grilli πως «προς το παρόν, βρισκόμαστε περίπου σε αυτόν τον στόχο. Από αυτή την άποψη, η κατάσταση είναι καλή».

«Ωστόσο, τα επόμενα δύο χρόνια, υπάρχουν κίνδυνοι για επιβράδυνση του πληθωρισμού -μεταξύ άλλων- λόγω της ενίσχυσης του ευρώ και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού των μισθών και των υπηρεσιών», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε πως η ΕΚΤ «παρακολουθεί προσεκτικά τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις».

Μετά από οκτώ μειώσεις του κόστους δανεισμού κατά 0,25% σε διάστημα ενός έτους, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν πλέον αν απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση. Η πλειοψηφία αυτών φαίνεται να εκφράζουν ικανοποίηση για τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 2%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στην οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ άλλοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα περαιτέρω μείωσεων.

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην ατμόσφαιρα, η οποία προέρχεται τόσο από τις γεωπολιτικές εντάσεις όσο και από την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ, και για αυτό λαμβάνουμε αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση με τα πιο πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις που έχουμε στα χέρια μας», δήλωσε. «Σε περιόδους όπως η συγκεκριμένη, η νομισματική πολιτική είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη».

Οι θέσεις Λαγκάρντ και άλλων αξιωματούχων

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε τη Δευτέρα πως η κεντρική τράπεζα βρίσκεται «σε καλή κατάσταση», με την αύξηση των τιμών καταναλωτή να πλησιάζει τον στόχο του 2%. Άλλοι, όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, επίσης δεν έδειξαν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση.

Οικονομολόγοι και επενδυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται σήμερα γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο και προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,9% το 2027, μετά από μια προσωρινή υποβάθμιση το επόμενο έτος.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ δήλωσε ότι οι ρυθμίσεις της πολιτικής της ΕΚΤ είναι κατάλληλες για μια κατάσταση στην οποία ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2%.

«Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε καλή κατάσταση: ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2% και αναμένεται να παραμείνει εκεί τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο Νάγκελ. «Με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η σωστή πορεία για την νομισματική μας πολιτική είναι προς τα εμπρός».

Εσκριβά: Δεν χρειάζεται άλλη μείωση των επιτοκίων

Δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη για νέες μειώσεις των επιτοκίων και πολλοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ δηλώνουν ικανοποιημένοι με τα τρέχοντα επίπεδά τους, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, Χοσέ Λούις Εσκριβά.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο συνέδριο - Future of Finance στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ισπανίας επέμεινε στην άποψη πως η τρέχουσα κατάσταση δεν εγγυάται σταθερότητα και πως τα επιτόκια θα μπορούσαν να κινηθούν «είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω».

«Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επικρατεί μια ισορροπία αυτή τη στιγμή και θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας σε κάθε συνεδρίαση ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχουμε στα χέρια μας. Δεν έχω δει σε καμία ανακοίνωση της ΕΚΤ να δίνονται σήματα ότι μια ακόμα μείωση είναι πιο πιθανή από μια κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Οκτωβρίου, και αρκετοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει πρόσφατα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να τα μειώσουν περαιτέρω προς το παρόν. Παρόλα αυτά, ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι αν υπάρχει κάποια τάση, αυτή είναι «προς τα κάτω».